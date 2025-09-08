×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:51, 8 сентября 2025

Защита сообщила об ухудшении задержанной грузинской активистки Даташвили 

Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резкое ухудшение здоровья активистки после прохождения психиатрической экспертизы стало причиной переноса суда.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. 21 июня суд отправил Даташвили под стражу, апелляционная инстанция оставила ее арест в силе.

По версии МВД, Даташвили пыталась попасть на заседание по делу участников акций протеста и применила насилие к приставам, которые не пустили ее в зал, поскольку заседание уже началось и свободных мест не осталось. Согласно видеозаписи инцидента, четверо приставов окружили женщину в коридоре суда, и один из них взял ее за плечо. Женщина начала отмахиваться руками, при этом несколько раз ударила приставов ладонью. После этого приставы повалили ее на пол, а затем выволокли из коридора.

Адвокат педагога активистки Нино Даташвили сообщила об ухудшении состояния здоровья её подзащитной, по причине чего Даташвили не смогла явиться в суд и заседание по её делу было отложено.

Сегодня подтвердилось, что её здоровье действительно ухудшилось. Судья зачитал письмо, подписанное главным врачом пенитенциарной службы, в котором говорится, что состояние здоровья Нино настолько тяжёлое, что она не может участвовать в заседании. Мы, со своей стороны, подали ходатайство о переносе процесса», — заявила Тамар Габодзе, цитирует адвоката "Грузия-онлайн".

В начале августа Даташвили по решению суда принудительно направили на психиатрическую экспертизу.

«Прокуратура прибегла к новому методу борьбы с активистами, в частности, в случае Нино Даташвили она совершенно безосновательно и незаконно ходатайствовала о проведении судебно-психиатрической экспертизы, то есть прокуратура без каких-либо критериев и оснований ходатайствовала об этом». - говорилось в заявлении организации «Партнерство за права человека», представляющая интересы Даташвили.

Прокуратура ранее пояснила свои действия предоставленными защитой документами, в которых в качестве сопутствующего заболевания была указана психоэмоциональная лабильность, в связи с чем было признано целесообразным назначение экспертизы.

Отметим, что Даташвили  предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нападение на государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей. Вид и размер предусмотренного наказания — штраф или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, отмечает издание Sova.

Напомним, акции протеста проводятся в Тбилиси  с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и ежедневно перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

