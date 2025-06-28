Суд в Тбилиси отказался освободить Даташвили

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Апелляционная инстанция в Тбилиси не удовлетворила жалобу на арест преподавателя обществоведения Нино Даташвили, обвиняемой в нападении на судебных приставов.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. 21 июня суд отправил Даташвили под стражу.

По версии МВД, Даташвили пыталась попасть на заседание по делу участников акций протеста и применила насилие к приставам, которые не пустили ее в зал, поскольку заседание уже началось и свободных мест не осталось. Согласно видеозаписи инцидента, четверо приставов окружили женщину в коридоре суда, и один из них взял ее за плечо. Женщина начала отмахиваться руками, при этом несколько раз ударила приставов ладонью. После этого приставы повалили ее на пол, а затем выволокли из коридора.

Главное о преследовании участников протестов в Грузии По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Апелляционный суд 27 июня оставил в силе решение Тбилисского горсуда об аресте Нино Даташвили, сообщила НПО «Партнерство за права человека», которая подала жалобу на арест. Правозащитники указали,что решение апелляционного суда, как и суда первой инстанции, содержит "только общие, расплывчатые и абстрактные рассуждения", пишет "Грузия Online".

"В решении указано, что существует риск продолжения «преступной» деятельности Нино Даташвили, побега и воздействия на свидетелей. Однако ни одна инстанция не подтверждает эти угрозы фактическими обстоятельствами", - цитирует заявление организации издание.

Авторы апелляционной жалобы, поданной 23 июня, указали, что Нино Даташвили сама стала жертвой физического насилия со стороны сотрудников службы судебных приставов, поэтому "под стражей находится невиновная женщина".

Также НПО указала на отсутствие риска продолжения преступной деятельности Нино Даташвили, ее побега и воздействия на свидетелей, и сочла решение об аресте необоснованным. Однако суд счел эти доводы неубедительными, отмечается в публикации.

Напомним, акции протеста проводятся в Тбилиси уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и ежедневно перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".