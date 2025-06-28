×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:56, 28 июня 2025

Суд в Тбилиси отказался освободить Даташвили

Нино Даташвили. Скриншот публикации "Новости Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/sud-v-tbilisi-zakljuchil-pod-strazhu-aktivistku-datashvili-obvinjaemuju-v-napadenii-na-pristava/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция в Тбилиси не удовлетворила жалобу на арест преподавателя обществоведения Нино Даташвили, обвиняемой в нападении на судебных приставов.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня МВД отчиталось о задержании 42-летней активистки и преподавателя обществознания Нино Даташвили, обвиняемой по уголовному делу о нападении на судебных приставов в здании Тбилисского городского суда. 21 июня суд отправил Даташвили под стражу.

По версии МВД, Даташвили пыталась попасть на заседание по делу участников акций протеста и применила насилие к приставам, которые не пустили ее в зал, поскольку заседание уже началось и свободных мест не осталось. Согласно видеозаписи инцидента, четверо приставов окружили женщину в коридоре суда, и один из них взял ее за плечо. Женщина начала отмахиваться руками, при этом несколько раз ударила приставов ладонью. После этого приставы повалили ее на пол, а затем выволокли из коридора.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
18:46 23.06.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Апелляционный суд 27 июня оставил в силе решение Тбилисского горсуда об аресте Нино Даташвили, сообщила НПО «Партнерство за права человека», которая подала жалобу на арест. Правозащитники указали,что решение апелляционного суда, как и суда первой инстанции, содержит "только общие, расплывчатые и абстрактные рассуждения", пишет "Грузия Online".

"В решении указано, что существует риск продолжения «преступной» деятельности Нино Даташвили, побега и воздействия на свидетелей. Однако ни одна инстанция не подтверждает эти угрозы фактическими обстоятельствами", - цитирует заявление организации издание.

Авторы апелляционной жалобы, поданной 23 июня, указали, что Нино Даташвили сама стала жертвой физического насилия со стороны сотрудников службы судебных приставов, поэтому "под стражей находится невиновная женщина".

Также НПО указала на отсутствие риска продолжения преступной деятельности Нино Даташвили, ее побега и воздействия на свидетелей, и сочла решение об аресте необоснованным. Однако суд счел эти доводы неубедительными, отмечается в публикации.

Напомним, акции протеста проводятся в Тбилиси уже семь месяцев: с 28 ноября 2024 года активисты выходят на акции к парламенту Грузии и ежедневно перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ника Мелия. Фото: https://report.ge
06:58, 28 июня 2025
Мелия осужден по делу о неявке в комиссию парламента Грузии
03:47, 28 июня 2025
Элене Хоштария объявила голодовку
Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль в суде. Тбилиси, 26 июня 2025 года. Фото: Natia Leverashvili / Publica
04:57, 27 июня 2025
Показания свидетеля укрепили версию о фабрикации дела Зиновкиной и Грибуля
Сторонник Евроинтеграции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:53, 26 июня 2025
Сторонники евроинтеграции Грузии призвали граждан активизировать протест
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/234526-masalebis-gamoqenebis-pirobebi
13:43, 26 июня 2025
Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в закон о свободе слова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Зарему Мусаеву ведут к машине без обуви. Скриншот видео https://t.me/no_torture/3642
27 июня 2025, 15:41
Чеченские полицейские отвергли информацию о применении силы при задержании Мусаевой

Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше