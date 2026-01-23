В Тбилиси прошел массовый пикет в поддержку политзаключенных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Акция с требованием освободить политзаключенных прошла в центре Тбилиси. Пикетчики стояли на станции метро "Руставели" с баннером: "Свободу узникам режима!".
Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии ежедневно собираются на акции протеста перед зданием парламента уже более года. На 27 января активисты анонсировали митинг в поддержку Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер.
Порядка 20 человек сегодня провели пикет у станции метро "Руставели" в центре Тбилиси. Участники развернули большой баннер с надписью: "Свободу узникам режима!", сообщило издание Publika.
Одновременно участники митинга останавливали прохожих и спрашивали их мнение об аресте граждан за стояние на тротуаре и о текущей ситуации в стране в целом. Многие участники держали также баннеры с надписями: "Свободу узникам режима", "Ни один насильник не осужден", "Режим нас травит", "Ждем вас на Руставели", "Свобода просто так не приходит", "Суббота - день марша".
Сегодня 70 врачей обратились в пенитенциарную службу по поводу состояния здоровья заключенных Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер. Обращение было подано сегодня политиком и врачом Ани Кавтарадзе и врачом Георгием Ахобадзе. По словам врачей, состояние здоровья Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер ухудшается с каждым днем. Они требуют немедленного и всестороннего медицинского обследования и предоставления соответствующего лечения.
Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль.
"Специальная пенитенциарная служба уже несколько месяцев игнорирует серьезное состояние здоровья Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер. Несмотря на многочисленные официальные обращения, требования не выполняются, письменного ответа нет, а их состояние ухудшается с каждым днем. Именно поэтому мы, врачи, с профессиональной и этической ответственностью требуем, чтобы заключенные режима - Анастасия Зиновкина и Нана Сандер - немедленно прошли полноценное медицинское обследование и получили соответствующее лечение, включая необходимые лабораторные и рентгенологические исследования", - говорится в заявлении.
По мнению врачей, игнорирование состояния или оказание неадекватной медицинской помощи противоречит как медицинской этике, так и принципам гуманизма. В XXI веке полноценная диагностика и лечение представляют собой минимальный гуманный стандарт, нарушение которого недопустимо ни при каких обстоятельствах.
