Военный из Камышина убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Белкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1639 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1638 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит боец из Камышина Дмитрий Белкин, сообщила 27 января в своем телеграм-канале администрация города. Подробностей биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1639 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Камышина стало известно 26 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Станислав Харлапов и Артем Петров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно подсчетам "Кавказского узла", осенью 2023 года не менее 19800 номеров жетонов одних только убитых "вагнеровцев" были нанесены на новой стеле в Краснодарском крае. Ее установили в сентябре 2023 года на мемориальном комплексе ЧВК "Вагнер", расположенном недалеко от города Горячий Ключ, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.