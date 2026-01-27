Силовики обнаружили незаконную майнинг-ферму в Кабардино-Балкарии

В Чегеме отключена от электросетей майнинг-ферма, работавшая вопреки запрету на добычу криптовалюты в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2025 года в двух нежилых домах в селении Старый Черек Урванского района была найдена крупная майнинг-ферма. Ущерб от работы незаконной майнинг-фермы был оценен в 5,8 миллиона рублей. В марте 2022 года в Кабардино-Балкарии была прекращена работа незаконной майнинг-фермы, состоявшей из 200 аппаратов.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа. По словам экспертов, майнинг в республиках Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети.

В городе Чегем Чегемского района найдены четырнадцать незаконно установленных майнинг-аппаратов, подключённых к электросетям, сообщила 27 января пресс-служба МВД по региону в своем телеграм-канале.

Полиция установила, что нелегальным майнером оказался 32-летний местный житель, который с июня по декабрь 2025 года самовольно подключался к городской электросети, чтобы обеспечить работу своей майнинговой фермы. "Действия подозреваемого причинили имущественный ущерб организации по электроснабжению свыше 2,7 миллионов рублей", - сообщило ведомство.

Следствием Чегемского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) 1 .

Запрет на майнинг действует во всех республиках СКФО

Экономисты оценили действенность запрета майнинга на Северном Кавказе Майнинг в республиках Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети. При этом для решения проблемы с дефицитом электричества прежде всего необходимо наращивать энергомощности.

Напомним, в декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал "Кавказскому узлу" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.