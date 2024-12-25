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20:38, 25 декабря 2024

Экономисты оценили действенность запрета майнинга на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Майнинг в республиках Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети. При этом для решения проблемы с дефицитом электричества прежде всего необходимо наращивать энергомощности.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России  одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа.

Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», кандидат экономических наук Олег Абелев и профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич  по просьбе "Кавказского узла" оценили последствия запрета майнинга в шести республиках Северного Кавказа на обеспеченность электроэнергией.

Запрет майнинга связан с тем, что в ряде республик Северного Кавказа, как и в Абхазии, была гораздо более дешевая стоимость киловатт-часа электроэнергии, сообщил Олег Абелев.

"Этим пользовались многие майнеры на территории республик Кавказа и активно производили криптовалюты", - сказал он.

И в Абхазии, и в СКФО не так много электростанций и нагрузка на энергосеть ощутимая. Поэтому имеется значительный дефицит электроэнергии, если резко растёт энергопотребление

По словам экономиста, майнинг наносил ущерб энергопотреблению. "Потому что и в Абхазии, и в СКФО не так много электростанций и нагрузка на энергосеть ощутимая. Поэтому имеется значительный дефицит электроэнергии, если резко растёт энергопотребление. Из-за чего в Абхазии были вынуждены ограничить подачу электроэнергии несколькими часами в день. Связано это во многом с тем, что делали майнеры, которые забирали большую часть электроэнергии из сети", - отметил Абелев.

По его мнению, вероятно, есть риск таких инцидентов и в республиках Северного Кавказа. "Там при резком скачкообразном росте потребления электроэнергии, могут случится перебои в электросети и веерные отключения. Чтобы избежать развития такой ситуации вводится запрет везде, где существует риск скачка потребления электроэнергии", - сказал Абелев.

Он считает, что сам по себе запрет даже в случае, если удастся   прекратить работу майнинг-ферм, может и не решить проблему с электроэнергией.

"Для того, чтобы не вводить запреты, необходимо наращивать энергетические мощности. Майнинг скорее всего будет легализован, будет развиваться и соответственно будет расти потребление электроэнергии. А если энергопотребление растёт, а мощности прежние, это вновь будет приводить к запретам», - резюмировал Абелев.

 Наталья Зубаревич также сомневается в действенности мер по запрету майнинга, особенно в Дагестане и в роли запрета в снижении энергодефицита.

"Я чётко понимаю, что никакие законы не ликвидируют подпольный майнинг в Дагестане и окрестностях. Там они могут прятаться", - считает она.

По мнению профессора, майнинг криптовалют  является значимой сферой для «серого сектора».

"Майнинг имеет значение для доходов людей, которые этим занимаются и для расходов электроэнергии, которая и так там в дефиците. Но для развития экономики это влияния не имеет", - подчеркнула Зубаревич.

С 2025 года и до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг будет введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Перечень регионов не окончательный, он будет корректироваться. Целью ограничений является баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Проблема с майнингом также актуальна и в странах Южного Кавказа, в частности, в Абхазии. Из-за майнинга в республике возникла острая нехватка электричества. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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