Meydan TV: актер и блогер Ахмед Ахмедов умер после задержания силовиками

Азербайджанский актер Ахмед Ахмедов, известный критическими публикациями о властях страны, несколько дней провел в отделе полиции Баку и скончался.

Ахмед Ахмедов, известный по ролям в сериале “Воровская жизнь” и художественном фильме “Атропатена”, был активным пользователям соцсетей и регулярно высказывал критику в адрес политического руководства Азербайджана.

Некоторое время назад Ахмедов записал видео, в котором изобразил Гейдара Алиева. Выступая в этой роли, он озвучил критику в адрес действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

“Ильхам, я ведь не такое государство тебе оставил. Сын, ты разве не видишь, что государство на грани краха? Оно едва держится, а ты этого не видишь? Мне кажется, ты не управляешь этим государством”, - цитирует сегодня монолог Ахмедова в роли Алиева-старшего Meydan TV.

Далее в видео Ахмедов утверждает, что страну “поделили” родственники первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и некие “евреи”. Он также утверждает, что старшая сестра Ильхама Алиева была категорически против решения отца сделать его своим преемником.

О смерти актера сообщили политэмигрант, автор YouTube-канала Azad Söz (Свободное слово)Турал Садыглы и глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана Натиг Адилов. “Ужас: Ахмед-бей убит, Азербайджан погружается в позор”, - написал Адилов на своей странице в Facebook*.

По информации Садыглы, после публикации видео актера задержали и доставили в один из отделов полиции в Баку, где удерживали в течение нескольких дней до смерти. После задержания Ахмедов, по его данным, подвергся физическому насилию, а незадолго до смерти его поместили в психиатрическую больницу, где актер и умер. Оппозиционер заявил, что причиной смерти актера в клинике стало медицинское вмешательство.

Представители МВД и руководство психиатрической больницы №1 в поселке Маштага не комментировали заявления о задержании и обстоятельствах смерти Ахмеда Ахмедова.

"Кавказский узел" писал, что азербайджанские оппозиционеры и ранее заявляли о произвольном помещении критиков властей в психиатрические лечебницы. Так, в 2024 году супруга осужденного азербайджанского оппозиционера Агиля Гумбатова заявила, что его безосновательно перевели в психиатрическое отделение больницы в колонии и вводят ему психотропные препараты.

В 2023 году силовики принудительно поместили в психдиспансер активистку Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Зияфат Аббасову, изъяв у нее мобильный телефон. Однопартийцы рассказали, что Аббасова критиковала власти, и силовики ранее угрожали ей принудительным лечением.

