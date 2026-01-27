×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:17, 27 января 2026

Meydan TV: актер и блогер Ахмед Ахмедов умер после задержания силовиками

Ахмед Ахмедов. Кадр видео azerbaycan_saati / Instagram*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский актер Ахмед Ахмедов, известный критическими публикациями о властях страны, несколько дней провел в отделе полиции Баку и скончался. 

Ахмед Ахмедов, известный по ролям в сериале “Воровская жизнь” и художественном фильме “Атропатена”, был активным пользователям соцсетей и регулярно высказывал критику в адрес политического руководства Азербайджана. 

Некоторое время назад Ахмедов записал видео, в котором изобразил Гейдара Алиева. Выступая в этой роли, он озвучил критику в адрес действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

“Ильхам, я ведь не такое государство тебе оставил. Сын, ты разве не видишь, что государство на грани краха? Оно едва держится, а ты этого не видишь? Мне кажется, ты не управляешь этим государством”, - цитирует сегодня монолог Ахмедова в роли Алиева-старшего Meydan TV. 

Далее в видео Ахмедов утверждает, что страну “поделили” родственники первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой и некие “евреи”. Он также утверждает, что старшая сестра Ильхама Алиева была категорически против решения отца сделать его своим преемником. 

О смерти актера сообщили политэмигрант, автор YouTube-канала Azad Söz (Свободное слово)Турал Садыглы и глава пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана Натиг Адилов. “Ужас: Ахмед-бей убит, Азербайджан погружается в позор”, - написал Адилов на своей странице в Facebook*. 

По информации Садыглы, после публикации видео актера задержали и доставили в один из отделов полиции в Баку, где удерживали в течение нескольких дней до смерти. После задержания Ахмедов, по его данным, подвергся физическому насилию, а незадолго до смерти его поместили в психиатрическую больницу, где актер и умер. Оппозиционер заявил, что причиной смерти актера в клинике стало медицинское вмешательство. 

Представители МВД и руководство психиатрической больницы №1 в поселке Маштага не комментировали заявления о задержании и обстоятельствах смерти Ахмеда Ахмедова.

"Кавказский узел" писал, что азербайджанские оппозиционеры и ранее заявляли о произвольном помещении критиков властей в психиатрические лечебницы. Так, в 2024 году супруга осужденного азербайджанского оппозиционера Агиля Гумбатова заявила, что его безосновательно перевели в психиатрическое отделение больницы в колонии и вводят ему психотропные препараты.

В 2023 году силовики принудительно поместили в психдиспансер активистку Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Зияфат Аббасову, изъяв у нее мобильный телефон. Однопартийцы рассказали, что Аббасова критиковала власти, и силовики ранее угрожали ей принудительным лечением.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:52, 27 января 2026
Военный из Камышина убит в боевых действиях
14:53, 27 января 2026
Источники сообщили о задержании бывшей вице-губернатора Кубани
11:54, 27 января 2026
Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
09:56, 27 января 2026
Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях
06:58, 27 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Мохйаддин Оруджев. Фото: https://toplummedia.tv/
18:08, 27 января 2026
Утвержден приговор азербайджанскому активисту Оруджеву
Руфат Сафаров. Фото: https://www.meydan.tv/
13:53, 27 января 2026
Показания потерпевшего укрепили версию защиты о невиновности Сафарова
Подозреваемые граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, 2000 года рождения, Амин Пириев, 2005 года рождения, и Эльвин Ализаде, 2005 года рождения. Скриншот видео СГБ Азербайджана https://www.youtube.com/watch?v=dVYdrNT4Fk8
11:54, 27 января 2026
Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
Переселенцы. 27 января 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-mamedbejli-zangilanskogo-rajona-otpravlen-ocherednoj-karavan-pereselencev
08:56, 27 января 2026
20 азербайджанских семей возвращены в село Мамедбейли
Сотрудник полиции общается с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:05, 26 января 2026
Азербайджанские аналитики раскритиковали поправки в законодательство об информации 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Участники акции возле здания Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/44509
27 января 2026, 19:07
Участники акции в Тбилиси потребовали обеспечить медпомощь Зиновкиной и Сандер

Устранение последствий аварии на водоводе в Махачкале. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/EordOperator/2286
27 января 2026, 15:52
Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram

Следственный комитет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 января 2026, 12:54
Педагог из Махачкалы заподозрен в истязании ученика

Шестая временная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧ
27 января 2026, 02:17
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в седьмой раз

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше