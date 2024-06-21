Перевод Агиля Гумбатова в психиатрическое отделение встревожил его супругу

21 июня 2024, 13:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденного азербайджанского оппозиционера Агиля Гумбатова безосновательно перевели в психиатрическое отделение больницы в колонии и вводят ему психотропные препараты, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов был задержан в августе 2021 года по обвинению в ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Защита заявила, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября того же года суд приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы. 7 февраля суд в Баку не удовлетворил кассационную жалобу на приговор. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Агиль Гумбатов, находящийся в лечебном учреждении Пенитенциарной службы, переведен в психиатрическое отделение, где ему вводят психотропные препараты, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга осужденного Айгюн Гумбатова.

Она сочла это безосновательным, утверждая, что ее муж "психически нормален". "Ему насильственно вводят успокаивающие препараты, отчего он чувствуют себя слабым, ощущает тяжесть в голове. […] Я встречалась с мужем вчера [20 июня] на свидании, его состояние тяжелое. Агиль сказал, что содержался несколько часов на бетонном полу в нижнем белье", - рассказала она.

Здорового осужденного в лечебное учреждение не помещают, заверил сотрудник лечебного учреждения Пенитенциарной службы. "Больница Пенитенциарной службы оснащена современным медицинским оборудованием, работают квалифицированные врачи. Обвинения в насильственном лечении здорового человека не могут иметь под собой фактическую основу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что не имеет права сообщать прессе информацию о здоровье осужденных.

Напомним, ранее член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против этой оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он "Кавказскому узлу".

Сам Гумбатов заявил в суде, что против него была совершена провокация. По словам Гумбатова, он занимался вывозом мусора на своем мотоцикле с прицепом и пришел во двор к потерпевшему Мамедову по его вызову для вывоза мусора, и там мужчина стал кричать, что Гумбатов якобы ударил его колющим предметом, "и тут же появились скорая и полиция". Защита считает, что врачей и полицейских заранее привлекли "поближе к двору Мамедова".

18 марта союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" констатировал, что за неполных три месяца, с декабря 2023 года, список политзаключенных увеличился с 254 до 288 имен. Это стало самым высоким показателем за 23 года членства Азербайджана в Совете Европы.

Однако к 14 июня список политзаключенных достиг уже 303 человек, в том числе правозащитники включили семь новых имен в группу "Члены оппозиционных партий и общественных организаций".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.