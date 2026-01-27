20 азербайджанских семей возвращены в село Мамедбейли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Мамедбейли Зангиланского района сегодня вернулись члены 20 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2025 года в село Мамедбейли Зангиланского района вернулись 144 члена 30 семей бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение вынужденных переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района переселены 20 семей (103 человека) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти люди ранее временно проживали в различных районах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет сегодня Report.

B общежитии бакинского лицея были расселены более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов, они жаловались на бытовые условия. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.