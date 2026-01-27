×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:56, 27 января 2026

20 азербайджанских семей возвращены в село Мамедбейли

Переселенцы. 27 января 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-mamedbejli-zangilanskogo-rajona-otpravlen-ocherednoj-karavan-pereselencev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Мамедбейли Зангиланского района сегодня вернулись члены 20 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2025 года в село Мамедбейли Зангиланского района вернулись 144 члена 30 семей бывших вынужденных переселенцев.

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение вынужденных переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек).

Сегодня в село Мамедбейли Зангиланского района переселены 20 семей (103 человека) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Эти люди ранее временно проживали в различных районах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет сегодня Report.

B общежитии бакинского лицея были расселены более 30 семей из Зангиланского и Джебраильского районов, они жаловались на бытовые условия. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:58, 27 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
19:38, 26 января 2026
Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
17:50, 26 января 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:08, 26 января 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях
09:29, 26 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Сотрудник полиции общается с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:05, 26 января 2026
Азербайджанские аналитики раскритиковали поправки в законодательство об информации 
Теймур Салахов (слева) и Шамиль Джафаров. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=2057384601770211&set=a.120338242141533 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21:35, 24 января 2026
ПНФА заявила об аресте двух активистов за комментарии в соцсетях
Арсен Торосян. Фото: https://www.aysor.am/
01:45, 24 января 2026
Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах
22:59, 23 января 2026
Азербайджанская активистка отправлена под арест из-за комментариев в соцсети
Сотрудник полиции задерживает активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
16:29, 23 января 2026
Правозащитники призвали Совет Европы отреагировать на кризис с правами человека в Азербайджане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Шестая временная табличка на доме Анны Политковской. Фото: Екатерина Граховская / Telegram-канал ЗПЧ
27 января 2026, 02:17
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в седьмой раз

Протестующие на проспекте Руставели, 26 января 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
26 января 2026, 23:17
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

Георгий Вашадзе отвечает на вопросы журналистов после заседания суда по делу о саботаже. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860311-giorgi-vashazes-30-000-laris-odenobis-girao-sheeparda-da-pasportisa-da-piradobis-mocmobis-chabareba-daevala
26 января 2026, 20:42
Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 16:58
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше