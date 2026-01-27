Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу три жителя Азербайджана, которые, по версии следствия, готовили террористическую атаку на иностранное посольство в Баку.

Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, 2000 года рождения, Амин Пириев, 2005 года рождения, и Эльвин Ализаде, 2005 года рождения, подозреваются в том, что "на почве религиозной вражды" готовились совершить террористическую атаку на посольство иностранного государства в Баку, сообщила сегодня на своем сайте Служба госбезопасности Азербайджана.

"Указанные лица, вступившие в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России. – Прим. "Кавказского узла"), которые в качестве группы лиц, заранее сговорившись, приобрели предметы, используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта ведомства.

Дело возбуждено по уголовной статье "Подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия". "По решению суда в отношении них была принята мера пресечения под стражу", - отмечается в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что в мае 2025 года по аналогичным обвинениям был задержан 18-летний житель Сумгаита Абдулла Алиев. По версии силовиков, он также был связан с террористической организацией и готовился совершить теракт в отношении "Бакинской синагоги горских евреев" с помощью "коктейля Молотова".