Подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Азербайджане
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Заключены под стражу три жителя Азербайджана, которые, по версии следствия, готовили террористическую атаку на иностранное посольство в Баку.
Граждане Азербайджана Ильгар Гулиев, 2000 года рождения, Амин Пириев, 2005 года рождения, и Эльвин Ализаде, 2005 года рождения, подозреваются в том, что "на почве религиозной вражды" готовились совершить террористическую атаку на посольство иностранного государства в Баку, сообщила сегодня на своем сайте Служба госбезопасности Азербайджана.
"Указанные лица, вступившие в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России. – Прим. "Кавказского узла"), которые в качестве группы лиц, заранее сговорившись, приобрели предметы, используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства", - говорится в сообщении на русскоязычной версии сайта ведомства.
Дело возбуждено по уголовной статье "Подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия". "По решению суда в отношении них была принята мера пресечения под стражу", - отмечается в публикации.
"Кавказский узел" писал также, что в мае 2025 года по аналогичным обвинениям был задержан 18-летний житель Сумгаита Абдулла Алиев. По версии силовиков, он также был связан с террористической организацией и готовился совершить теракт в отношении "Бакинской синагоги горских евреев" с помощью "коктейля Молотова".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.