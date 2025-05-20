Суд по делу о подготовке нападения на синагогу начался в Баку

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Житель Сумгаита Абдулла Алиев обвинен в связях с террористической организацией и подготовке нападения на синагогу горские евреев в Баку в декабре 2024 года.

На подготовительном заседании суда по уголовному делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке теракта, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня были уточнены анкетные данные обвиняемого. Следующее заседание назначено на 2 июня, сообщило APA.

Алиев обвиняется в терроризме, совершенном группой лиц (статьи 28, 214.2.1 УК Азербайджана) терроризме, с применением огнестрельного оружия (статьи 28, 214.2.3 УК Азербайджана), терроризма на почве религиозного радикализма (статьи 28, 214.2.6 УК Азербайджана) участии в преступном сообществе (статья 218.2 УК Азербайджана).

По версии следствия, 18-летний житель Сумгаита Абдулла Алиев, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан"*, готовился совершить теракт против "Бакинской синагоги горских евреев" 28 декабря 2024 года он подъехал на автомобиле к зданию синагоги и намеревался атаковать ее с помощью "коктейля Молотова" и других предметов, используемых в качестве оружия, сообщило Report.

При задержании у Алиева и в его машина "были обнаружены и изъяты предметы, которые он планировал использовать в качестве оружия для нападения", говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", блогеры-урбанисты Дильгам Исмаилов и Анар Алиев были задержаны, в октябре 2023 года после обострения конфликта Израиля и палестинского движения "Хамас". Блогеров задержали, когда они вели видеосъемку синагоги в Баку для своего сообщества про городскую жизнь. Молодые люди провели в полиции пять часов, после разъяснительной беседы их отпустили.

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