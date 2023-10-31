Бакинские силовики задержали двух блогеров за съемку возле синагоги

31 октября 2023, 05:05

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Блогеры-урбанисты Дильгам Исмаилов и Анар Алиев были задержаны, когда вели видеосъемку синагоги в Баку для своего сообщества про городскую жизнь. Молодые люди провели в полиции пять часов, после разъяснительной беседы их отпустили.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку "Хамаса". МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа. Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроения в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном. 18 октября Баку призвал к прекращению военных действий и деэскалации ситуации, заявив о необходимости урегулирования конфликта на основе принципа двух государств с созданием независимой Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи людей.

Соучредители интернет-сообщества “Города, ориентированные на людей» в соцсети Facebook* архитектор Дильгам Исмаилов и урбанист Анар Алиев 28 октября были задержаны в Баку, когда вели видеосъемки для своего ресурса. Блогеры были доставлены в 21-ое отделение Насиминского районного управления полиции Баку и отпущены спустя пять часов. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» рассказал сам Дильгам Исмаилов.

«Мы вели видеосъемку относительно того, как можно в перспективе перестроить улицу Ислама Сафарли (улица находится в центре Баку и застроена главным образом зданиями конца 19 – начала 20 века, - прим. «Кавказского узла»). Далее мы сняли на видео мечеть на улице Диляры Алиевой (улица Диляры Алиевой перпендикулярна улице Ислама Сафарли, - прим. «Кавказского узла»). После этого мы записали на видео информацию о синагоге (речь идет о Бакинской синагоге европейских и грузинских евреев, которая располагается на улице Диляры Алиевой, - прим. «Кавказского узла»), рассказали о том, как в какой форме, каком архитектурном стиле она была построена. Было уже около шести часов вечера. Во время съемок к нам подошли сотрудники полиции, стали расспрашивать, кто мы такие, с какой целью ведем съемки», - рассказал Исмаилов.

Несмотря на то, что Исмаилов и Алиев представились и объяснили цели съемок, их повезли в отделение полиции.

Исмаилов назвал их задержание «необоснованным». «Мы объяснили, что всего лишь снимаем элементы архитектуры. Сотрудники полиции вызвали наряд и нас повезли в отделение. Одно и тоже нас расспрашивали и по дороге в отделение, и в самом отделении. Наши телефон отобрали и отдали в дежурную часть. Нас продержали пять часов. Давления не было, но наше освобождение затянулось. Нас попросили удалить видеокадры синагоги. В итоге, после того, как информация о нашем задержании было предано огласке, нас отпустили», - продолжил Исмаилов.

В пресс-службе МВД подтвердили корреспонденту «Кавказского узла», что Исмаилов и Алиев были задержаны полицией за ведение съемок вокруг синагоги. «После проведения с ними разъяснительной беседы они были отпущены», - сказал сотрудник МВД.

Синагоги в Баку и Губинском районе работают в обычном режиме, несмотря на призыв палестинского движения "Хамас" к погромам, ранее рассказали представители еврейской общины. Меры безопасности около синагог усилены после начала израильско-палестинского конфликта, сообщили полицейские.

Эксперт в области права медиа, руководитель Группы права медиа Халид Агалиев сказал корреспонденту «Кавказского узла», что съемки религиозных объектов не могут быть запрещены. «Вообще все гражданские объекты, включая религиозные храмы, могут сниматься на фото и видео. Однако в связи с определенными событиями, в целях безопасности могут вводиться ограничения на съемки. Очевидно, что в связи с палестино-израильским противостоянием в Азербайджане введены дополнительные меры безопасности в синагогах», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, в задержании активистов не было необходимости, поскольку у полиции есть технические средства для установления личности граждан на месте.

Страница сообщества "Города, ориентированные на людей" имеет 25 тыс. подписчиков. «Говорим о безопасном, комфортном и доступном для каждого городе и транспорте», - сказано на сайте сообщества о его целях. В контенте платформы - фото и тексты с указанием мест, где ограничены возможности для передвижения пешеходов, отсутствуют тротуары, пешеходные зоны, захвачены парковками, о передовом опыте европейских городов, где выделены отделены улицы для экологически чистых видов транспорта. Также авторы страницы акцентируют внимание на случаях изменения архитектурного облика исторических зданий.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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