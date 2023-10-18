Здание Милли Меджлиса Азербайджана в Баку. Фото: Interfase. https://ru.wikipedia.org.

18 октября 2023, 19:06

Азербайджан выступил в поддержку независимости Палестины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку призвал к прекращению военных действий в зоне палестино-израильского конфликта и деэскалации ситуации, заявив о необходимости урегулирования конфликта на основе принципа двух государств с созданием независимой Палестины. Азербайджан также выделил 1,6 миллиона долларов для помощи палестинским беженцам.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку "Хамаса". МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа. Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроения в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи людей.

 Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая 18 октября в Джидде (Саудовская Аравия) на внеочередной министерской встрече исполкома Организации исламского сотрудничества, выразил глубокое беспокойство в связи с последними событиями в зоне израильско-палестинского конфликта и "ухудшением ситуации с безопасностью".

Байрамов призвал "к прекращению военных операций" и "деэскалации ситуации". Он также отметил важность "устранения угроз жизням мирных жителей", "защиты гражданских и инфраструктурных объектов, а также святых мест", - сообщило сегодня министерство иностранных дел Азербайджана.

"Новости о возможном расширении географии конфликта вызывают тревогу", - далее отметил азербайджанский министр. По его словам, "всегда приверженный к исламской солидарности Азербайджан" поддерживает "борьбу палестинского народа за свою государственность". "Азербайджан выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта в соответствии с нормами международного права и резолюций СБ ООН, на основе принципа двух государств с созданием Палестинского государства со столице в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул Байрамов.

Говоря об усилиях по устранению последствий конфликта, Байрамов сообщил о выделении Азербайджаном 1,6 миллиона долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

Он напомнил, что "Азербайджан в период своего председательства в Движении неприсоединения, всегда уделял внимание палестинской проблеме", и в частности, проводил работу "по усилению деятельности Комитета министров по Палестине". Азербайджан и впредь продолжит прикладывать "усилия для решения палестинской проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права", - резюмировал Байрамов.

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Примечание:

"Участники акции в Баку почтили память жертв террористических атак в Израиле", "Синагоги в Азербайджане продолжили работу на фоне призыва к погромам", "Число погибших в Израиле уроженцев Азербайджана выросло до семи".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 октября 2023, 20:00

  • Политологи из Еревана и Баку поспорили о характере заявления папы Римского

    Все древние христианские памятники в Карабахе будут сохранены, обеспокоенность папы Римского из-за их судьбы необоснованна и носит политический характер, отметил азербайджанский ученый Фаик Исмаилов. Высказывание понтифика выглядело как деликатная просьба, не согласился с ним политолог Тогрул Джуварлы. Папа Римский выступил в защиту христианских ценностей Нагорного Карабаха, его заявление нельзя назвать проармянским, так как оно не носило политического характера, подчеркнули политолог Армен Варданян и политический аналитик Армен Ованнисян.

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18 октября 2023, 15:50

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