ЕСПЧ назначил компенсацию Хадидже Исмайловой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав азербайджанской журналистки Хадиджи Исмайловой в деле о клевете против нее. Правительство Азербайджана обязано выплатить ей 5100 евро компенсации.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2015 года суд приговорил Хадиджу Исмайлову к штрафу в 2500 манатов (1650 долларов) по иску о клевете на экс-оппозиционера Эльмана Гасанова (Тюркоглу). Адвокаты журналистки обжаловали решение суда. Апелляционный суд оставил вердикт в силе. В июне 2016 года Исмайлова была амнистирована по этому делу и освобождена от уплаты штрафа.

В феврале 2014 года Исмайлова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию докладной записки офицера секретного отдела Миннацбезопасности Азербайджана. В ней говорилось о вербовке Эльмана Гасанова, который в обмен на ежемесячное вознаграждение обязывался информировать спецслужбы о деятельности внутри оппозиции и способствовать расколу в ее рядах. Фамилия завербованного была зачеркнута Исмайловой фломастером. Записка, по словам Исмайловой, попала к ней в 2011 году, но она не распространила ее, хотя уже тогда материал обнародовал в соцсетях пользователь "Мустафа Козлу".

ЕСПЧ обнародовал сегодня обнародовал решение по жалобе, которую Исмайлова подала в связи вынесенным ей в Азербайджане приговором по делу о клевете. В своей жалобе она называла несправедливым этот приговор, вынесенный на основе частной обвинительной жалобы и утвержденный сначала Апелляционным судом Баку, а затем и Верховным судом Азербайджана.

Обвинительный приговор Исмаиловой был основан главным образом на письме Антитеррористического центра министерства национальной безопасности (МНБ). В письме утверждалось, что журналистка якобы поделилась двумя документами этого ведомства. Однако Исмайлова не согласилась с этим, заявив, что распространила только один документ, и что личность человека, упомянутого в нем, была засекречена, говорится в постановлении ЕСПЧ.

Национальные суды не допросили сотрудника МНБ, подписавшего этот ключевой документ в качестве свидетеля, и необоснованно отклонили ходатайство Исмайловой о его вызове. По мнению ЕСПЧ, это существенно ограничило права защиты и поставило под сомнение справедливость судебного разбирательства.

Европейский суд единогласно постановил, что было нарушено «право журналиста на справедливое судебное разбирательство», гарантированное статьей 6 Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ обязал правительство Азербайджана выплатить Хадидже Исмайловой 3600 евро в качестве компенсации морального ущерба, и еще 1500 евро для возмещения судебных затрат.

Несмотря на амнистию и освобождение Исмайловой от штрафа, в этом деле принципиальное значение имело оправдание заявителя с точки зрения защиты ее деловой репутации, пояснил адвокат Фариз Намазлы, представлявший Исмайлову в ЕСПЧ.

Он подчеркнул, что Исмайлова имени человека, сотрудничавшего со спецслужбами, не обнародовала. С другой стороны, документы, утекшие из бывшего МНБ, были опубликованы в социальных сетях еще в 2011 году, поэтому Исмайлова не могла быть привлечена по делу о клевете. Однако азербайджанские суды не провели объективных расследований, и в итоге журналистка была вынуждена обратиться в ЕСПЧ, сказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Хадиджа Исмайлова известна своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане. В сентябре 2015 года суд приговорил журналистку к 7,5 года заключения по экономическим обвинениям. Исмайлова вину не признала. В апреле 2013 года журналистка стала одним из 10 победителей конкурса "Герой Кавказа-2012", проведенного "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Хадидже Исмайловой.