Жители Мамедкалы рассказали о ситуации в зоне бедствия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В затопленном после прорыва плотины поселке Мамедкала восстановлены электроснабжение и связь, но ситуация остается сложной, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей поселок Мамедкала и прилегающих сел были эвакуированы. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане сегодня достигло шести.

В Мамедкале потоком воды "просто снесло" некоторые дома, рассказал 6 апреля местный житель. По словам журналистов и волонтеров, сельчане нуждаются в газовых баллонах, портативных плитах, генераторах и лекарствах. Некоторые жители Мамедкалы пожаловались на равнодушие властей и на плохую организацию волонтерской помощи.

Жителям Мамедкалы доставлены еда, вода и предметы первой необходимости, большая группировка волонтеров помогает расчищать от завалов улицы, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” сельчанин Рашид.

“Приехало очень много волонтеров, они помогают убирать грязь с улиц и домов, спрашивают в чем нуждаемся. Затопление понемногу уходит, но ситуация еще сложная”, - сказал мужчина.

Отсутствующая ранее мобильная связь в Мамедкале появилась сегодня. “Не было света, воды и мобильной связи. Сейчас свет дали, вода пока идет ржавая, непригодная для питья. Бутилированная вода есть, очень много привезли, возят еду и необходимые вещи”, - рассказал местный житель Магомедрасул.

Электроснабжение поселка было восстановлено сегодня около полудня: Минэнерго Дагестана в 11.27 мск отчиталось в своем Telegram-канале, что “жители села получают свет в штатном режиме”. Минцифры республики, в свою очередь, отчиталось о восстановлении связи, пояснив, что аварийные объекты были запитаны от дизель-генераторов.

Жительница поселка Мамедкала Гульзада Махмудова, лишившаяся дома и всего имущества наводнения, сегодня высказала журналистам возмущение, что власти намеренно отключили связь во время бедствия. “Во время этого апокалипсиса нам выключили интернет, мы были оторваны, считай, от всего мира. Мне очень интересно, почему выключили интернет? У нас не было вообще сети, не было ни света, ни связи”, - приводит ее слова Осторожно Media.

“Вода еще остается на улицах и во дворах, ее откачивают по мере возможностей. Школа и детсад пока не работают, там добровольцы все очищают от потопа. Проблем с обеспечением едой и водой нет. Я переехала к родственникам, муж остался помогать в восстановлении поселка, живет на втором этаже дома, в той части, что не пострадала”, - рассказала Наиля.

“Два дня не было света, сейчас почти везде есть. Привезли дизельные генераторы, бензин, очень много волонтеров со всего Дагестана и других регионов страны. Пока ущерб трудно оценить, приходили из администрации, смотрели. Будем готовить документы для получения компенсации”, - рассказал житель Мамедкалы Анвар. Ранее он же сообщил “Кавказскому узлу”, что сельчане были оповещены о возможном подтоплении заранее, “но никто не ожидал, что это произойдет так быстро”.

В актовом зале местного совхоза размещен временный пункт по приему от пострадавших заявлений о компенсации ущерба, сообщили корреспонденту “Кавказского узла” в администрации Дербентского района. Сотрудники администрации и волонтеры помогают сельчанам в составлении и оформлении документов.

“В поселке организован мобильный пункт Российского Красного Креста. Он оказывает координацию помощи жителям и помогает в распределении гуманитарной помощи”, - сообщил представитель муниципалитета.

Журналист Хаджимурад Сагитов, побывавший в Мамедкале, отметил, что без оповещения и эвакуации части жителей в поселке могло быть больше жертв.

“Если бы эвакуация не была проведена своевременно, жертв в селе могло быть значительно больше. По словам местных жителей, оповещение было и неоднократно, (и через мечеть и сирены были), просто многие недооценили угрозу и надеялись, что все обойдется и не хотели покидать дома”, - написал сегодня Сагитов в своем Telegram-канале.

Пять из шести жертв наводнения в Дагестане погибли в Мамедкале и ее окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева. Ранее, 5 апреля в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Он добавил, что пострадавшие люди хотят как можно скорее наладить свой быт и начинают ремонтные работы. “Но комиссия может не оценить действительный ущерб. Это очень важный момент, который должен быть решен справедливо”, - подчеркнул журналист.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Режим чрезвычайной ситуации ранее действовал в отдельных муниципалитетах Дагестана, 7 апреля его уровень был повышен до регионального, а в ближайшее время планируется ввести режим ЧС федерального масштаба, сообщили руководитель МЧС России и глава республики Сергей Меликов. По словам Меликова, в зоне бедствия на 7 апреля находятся около 1,5 млн жителей Дагестана.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".