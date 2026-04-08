Оползень разрушил дорогу в Буйнакском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за сильных дождей произошел оползень, который разрушил часть дороги в селе Верхнее Казанище, попасть в него теперь можно только по объездной дороге.

Как писал "Кавказский узел", по данным на вечер 7 апреля в Дагестане пострадали от наводнения более 800 социально значимых объектов, в зоне ЧС находится около 1,5 миллиона жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне паводков. Наводнение спровоцировало оползневые процессы и сходы селевых масс, к примеру, из-за активизации оползней был введен запрет на проезд автомобилей по дороге к селу Талги со стороны Махачкалы.

Оползень разрушил участок автомобильной дороги республиканского значения "Нижнее Казанище - Верхнее Казанище" в Буйнакском районе, сообщает районная администрация в своем телеграм-канале.

В сообщении властей говорится, что из-за сильных осадков на 2-3 километре автодороги "произошло проседание и разрушение дорожного полотна в результате оползня". В Верхнее Казанище на автомобилях можно попасть только через селение Агачкала по объездной дороге.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". На 6 апреля в Дагестане оставались подтопленными 2075 жилых домов и 1817 приусадебных участков в семи муниципалитетах. 7 апреля общее число пострадавших достигло 6200, в пунктах временного размещения находится более 700 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Буйнакске переменная облачность без осадков. Ближайшей ночью и 8 апреля осадков также не ожидается.

