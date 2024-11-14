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16:28, 14 ноября 2024

Продлен арест Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Умар Чичаев. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве продлил срок ареста бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения "Ахмат-1" Умара Чичаева, обвиняемого по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу на месяц и 30 суток бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умара Чичаева. 14 октября Мосгорсуд не удовлетворил жалобу на арест.

По делу о перестрелке у офиса Wildberries Чичаеву были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Умар Чичаев не признал вину. На допросе он указал, что следствие установило лишь то, что он присутствовал на месте преступления.

Басманный суд Москвы сегодня продлил срок ареста Умара Чичаева, сообщает ТАСС. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Чичаеву", - цитирует решение судьи агентство.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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Автор: "Кавказский узел"

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