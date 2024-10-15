Умар Чичаев оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест защиты бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения "Ахмат-1" Умара Чичаева, обвиняемого по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу на месяц и 30 суток бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умара Чичаева. По делу о перестрелке у офиса Wildberries Чичаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве. 23 сентября защита обжаловала арест Чичаева.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Мосгорсуд 14 октября оставил под стражей бойца ММА, замкомандира "Ахмат-1" Умара Чичаева, обвиняемого в участии в перестрелке у офиса Wildberries, пишет ТАСС.

Суд отклонил апелляционную жалобу на избрание Чичаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, он арестован на два месяца.

Вину в инкриминируемых преступлениях Чичаев не признал, на допросе он заявил, что следствие установило только то, что он присутствовал на месте преступления. Следователи изъяли у него боевой табельный пистолет ПМ, который был выдан ему как сотруднику "Ахмат-1".

В жалобе защита указала, что Чичаев проходит службу в должности заместителя командира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" и его пребывание под арестом негативно сказывается на боеспособности подразделения.

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, по данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries заявили о намерении заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 21 сентября Ura.ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.