Обжалован арест Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

23 сентября 2024, 18:32

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Защита подала апелляционную жалобу на арест бойца ММА из Чечни Умара Чичаева, обвиняемого по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу на месяц и 30 суток бойца ММА из Чечни, замкомандира подразделения Росгвардии "Ахмат-1" Умара Чичаева. По делу о перестрелке у офиса Wildberries Чичаеву предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Защита обжаловала решение об аресте Умара Чичаева, сообщил представитель Басманного суда Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Сотрудник суда отметил, что жалоба подана в Мосгорсуд, дата ее рассмотрения пока не назначена, пишет агентство.

Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, по данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries заявили о намерении заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 21 сентября Ura.ru.

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