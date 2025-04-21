Покровительство Кадырова не помогло Бакальчуку удержать Wildberries

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Московский суд, рассмотрев дело о разделе имущества, обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию. Несмотря на поддержку из Чечни Бокальчук получил лишь 1/7 доли от общего имущества, а его доля в ООО "Вайлдберриз" отошла Ким.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Рамзан Кадыров в бизнес-конфликте вокруг Wildberries занял сторону сооснователя маркетплейса Вадима Бакальчука, но он преследует и собственные интересы, указали ранее политологи. Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как

Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Татьяны Ким по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком.

"По решению судьи 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании", - заявил представитель РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

По данным источника, за Ким также остается 100% в ООО "Вайлдберриз Банк".

Кроме того, суд обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию. "Согласно решению суда о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, последний получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - говорится в сообщении компании.

Так, по решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Завершился непростой этап, крайне важный для нашей команды и партнеров, - написала в своем телеграм-канале Татьяна Ким 18 апреля. - Благодарю суд за справедливое решение, основанное на реальном вкладе каждого в создание и развитие Wildberries. [...] Теперь мы можем полностью сосредоточиться на реализации амбициозных планов. [...] Уверена: это справедливое решение суда — шаг вперёд не только для нас, но и для укрепления российского бизнеса, его вклада в развитие страны".

В телеграм-канале Владислава Бакальчука пока нет публикаций относительно последнего решения суда о разделе имущества.

"Владислав Бакальчук лишился и того ничтожного 1-го процента акций компании. По большому счету, это говорит о крупнейшем имиджевом, и не только, поражении главы Чечни Рамзана Кадырова. Который в этом споре выступал на стороне Владислава Бакальчука, - обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником rafaela в своем комментарии под одной из публикаций. - Глава Чечни лично принимал того в Грозном в прошлом году, обещал вернуть и бизнес, и семью, и все решить по справедливости. Потом случился неудачный вооруженный налет [...] на офис «Вайлдберриз» в Москве, закончившийся гибелью двух охранников и арестом более двух десятков налетчиков. [...] По итогу, [...] исполнить данное Владиславу Бакальчуку обещание Кадырову не удалось".

Ранее сам Бакальчук рассказал, что представители главы Чечни помогали ему разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Напомним, что 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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