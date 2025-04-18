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13:19, 18 апреля 2025

Активисты собрали 739 обращений в Следком в связи с делом Сулеймановой

Седа Сулейманова. Фото: https://novayagazeta.eu https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председателю СКР направлено 739 онлайн-обращений с призывом взять на контроль расследование исчезновения уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. Однако в июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется. В январе 2025 года она пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следственных органов Чечни, и заявила, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева, приехавшая в Грозный, провела одиночный пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой. 

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой "Кризисная группа СК SOS"* сообщила 16 апреля в своем телеграм-канале. Любой человек может отправить обращение с помощью онлайн-сервиса «Дятел» от правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, отмечается в сообщении.

"Это абсолютно легальный и безопасный способ помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Мы уже запускали эту форму, но с требованием возбудить уголовное дело. И после двух тысяч обращений от граждан это уголовное дело все же было возбуждено", - говорится в публикации.

В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. "С делом ничего не происходит. Лена Патяева неоднократно выходила на пикеты и писала заявления с требованием взять дело на контроль федерального Следственного комитета. Но эти заявления снова перенаправляли в Чечню. Отправьте обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль", - говорится в аннотации.

В форме отправки приведен также текст обращения к Александру Бастрыкину, который предлагается подписать. "За год с момента возбуждения уголовного дела по статье «Убийство» и полтора года с момента похищения Сулеймановой С. М. Следственное управление Следственного комитета Чеченской Республики так и не установило местонахождение Седы Сулеймановой, не нашло ее ни живой, ни мертвой. В связи с вышеизложенным, прошу Вас взять на личный контроль расследование уголовного дела", - говорится в нем.

По состоянию на 13.18 мск 18 апреля, обращение набрало 739 подписей.

Напомним, 14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой также начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. За первый день кампании было собрано почти 1300 электронных подписей. Обращение планируется передать в администрацию президента России.

В 2024 году активистка из Новосибирска Елена Тардасова-Юн трижды проводила одиночные пикеты с требованием расследовать исчезновение Седы Сулеймановой. Все три раза она выходила с плакатом: "Где Седа? Женщина тоже человек, а не домашний скот!". Елена Патяева подчеркнула после первого пикета жительницы Новосибирска, что не знакома с Тардасовой-Юн и никогда не общалась с ней.

21 марта Тардасова-Юн вновь провела в Новосибирске одиночный пикет с требованием выяснить судьбу Седы Сулеймановой. Она держала плакаты с надписями: "Женщин убивают тихо… По-семейному", "Женщина тоже человек, а не домашний скот", "Где Седа? Жива? Мертва?".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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