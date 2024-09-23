Политологи указали на роль Кадырова в конфликте вокруг Wildberries

23 сентября 2024, 15:26

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Рамзан Кадыров в бизнес-конфликте вокруг Wildberries занял сторону сооснователя маркетплейса Вадима Бакальчука, но он преследует и собственные интересы, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30. Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук тем временем сообщил, что находится дома.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Инцидент стал следствием «бизнес-разборок», считает чеченский политолог Руслан Кутаев. «И чеченцы, и ингуши оказались по разные стороны, что называется, «по работе». Столкнулись они, исключительно действуя в интересах тех, кто их нанял», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, интересы Бакальчука представляли люди Кадырова. "Муж [Татьяны Бакальчук] же обратился за помощью к нему. Кадыров мог иметь и свой бизнес-интерес. В российских чиновничьих кабинетах никто с места не встанет, ксли не будет интереса личного. Но мог [Рамзан Кадыров] и просто дать людей Бакальчуку: «Реши свой вопрос»", - пояснил Кутаев.

23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Однако основатель Wildberries Татьяна Бакальчук тогда же опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Кадыров принял сторону Бакальчука в этом конфликте

Мнение о том, что глава Чечни встал на одну из сторон конфликта, высказала и председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Можно сказать, что Кадыров принял сторону Бакальчука в этом конфликте", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что само по себе заступничество Кадырова могло подлить масла в огонь конфликта, даже без его участия.

Политолог Сергей Бойко* уверен, что Бакальчук обратился к Кадырову как к "специалисту по решению вопросов". "Соответственно, и конфликт пошел по силовому сценарию. При этом, несмотря на два трупа, участники нападения на офис, по всей видимости, отделаются отправкой в зону СВО. И можно ожидать еще новых случаев применения насилия в этой корпоративной войне по дележке Вайлдберриз", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным источника, знакомого с ситуацией, арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries заявили о намерении заключить контракты с Минобороны и отправиться в зону военной операции на Украине, сообщило 21 сентября Ura.ru.

Чеченский политолог, попросивший не публиковать его имя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом конфликте приняли участие люди, связанные с силовыми структурами Кадырова, а глава Чечни "всегда действует в своих интересах".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, указали в июле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"В нынешней системе власти его рассматривают не только как главу Чечни, но и как начальника всех чеченцев (не только в России, но и за рубежом). А когда он пытается существенно выйти за эти рамки, то терпит неудачу. Да и [сенатор от Дагестана] Сулейман Керимов, который стоит за сделкой по слиянию Wildberries и Russ (братья Мирзояны тут скорее фронтмены, поскольку у них самих просто не нашлось бы столько денег на сделку с учетом того, что Wildberries оценивается в миллиарды долларов), человек серьезный и дружит с главой администрации президента Антоном Вайно, а значит, в случае необходимости у него будет доступ к Путину. Так что, переиначивая известную фразу Ельцина, Кадыров пытается откусить столько суверенитета, сколько ему не проглотить", - заявил тогда "Кавказскому узлу" член совета фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков.

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