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13:18, 3 октября 2024

Участник перестрелки у офиса Wildberries в Москве оказался на свободе после решения суда об аресте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бизнесмен Игорь Коноплев (Идрис Балатбаев), задержанный в рамках расследования уголовного дела о перестрелке у офиса Wildberries, отпущен на следующий день после ареста, он улетел в Монако.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. Участниками конфликта были выходец из Чечни, владеющий долей в сети кофеен, и бывшие топ-менеджеры маркетплейса.

Совладельца сети кофеен "Тревелерс кофе" Игоря Коноплева, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о перестрелке, следствие отпустило на свободу на следующий день после ареста, сообщили в правоохранительных органах.

"На следующий день после ареста в столичном суде один из фигурантов дела бизнесмен Коноплев (настоящее имя Идрис Балатбаев), который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако", - цитирует источник ТАСС.

По его словам, кроме Коноплева, следователи в тот же день отпустили и сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука. Их процессуальный статус до сих пор не известен.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

23 сентября во время встречи ингушской и чеченской делегаций в Москве депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями.

В свою очередь Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

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Автор: "Кавказский узел"

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