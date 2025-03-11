Родственники заявили о невиновности обвиняемых по делу о стрельбе около Wildberries чеченцев

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На встрече с Мансуром Солтаевым и Ахмедом Дудаевым родственники обвиняемых по делу о стрельбе около офиса Wildberries в Москве чеченцев заявили, что они ни в чем не виноваты. Чиновники пообещали поднять вопрос о задержанных в профильных ведомствах.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля суд в Москве продлил срок ареста 23 обвиняемых по делу о стрельбе у офиса Wildberries.

В Грозном 10 марта прошла встреча помощника главы Чечни, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева и уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева с родственниками чеченцев, которые были задержаны в ходе инцидента в офисе Wildberries, пишет "Грозный-информ".

Издание утверждает, что задержанные - "ни в чем не виновные жители республики", которых "без каких-либо доказательств держат под стражей, предъявляя обвинения по статье 105 УК РФ (убийство)".

"Из 32 обвиняемых, задержанных в день инцидента в Wildberries, около половины являются чеченцами. Как стало известно из слов родственников, многие из задержанных оказались не в том месте не в то время", - говорится в сообщении. Так родственник одного из задержанных Рамзана Канаева заявил, что его дядя работал в Москве строителем, искал подработку. Когда шел устраиваться на работу, увидел толпу и решил обойти ее, но его остановили полицейские. Они потребовали у него документы, которых с собой не было, тогда его попросили пройти в патрульную машину для установления личности, а затем с другими задержанными доставили в отделение.

Отец еще одного задержанного заявил, что сын выходил на работу в Wildberries, "ему как раз выдали форму". Задержали его, по словам отца, когда он стоял на улице возле места инцидента.

"Грозный-информ" утверждает, что "нет никаких доказательств вины арестованных чеченцев", "их нет и на имеющихся видеозаписях произошедшего". Дудаев заявил, что по поручению главы Чечни Кадырова дело взято на контроль профильными ведомствами, "будут приниматься все меры для помощи невиновным задержанным".

Омбудсмен Солтаев пообещал, что примет обращение по каждому задержанному от родственников, также будет составлено коллективное обращение. Он заявил, что за полгода не сделана "даже экспертиза по данному делу". "Нас, я думаю, услышат в генеральной прокуратуре. Я уже разговаривал по данному инциденту с уполномоченным по правам человека в РФ. Я думаю, там нас тоже в этом вопросе поддержат", - приводит его слова издание.

Напомним, 18 сентября 2024 года группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке в Москве, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". К 20 сентября число арестованных по делу о конфликте у офиса Wildberries выросло до 30.

Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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