Юристы раскритиковали поправки о военных контрактах для подсудимых

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Новые законы, подписанные Путиным, предоставили возможность подсудимым заключить контракт с Минобороны, ранее это могли сделать только подследственные или осужденные. Новые законы нарушают права потерпевших, которые не смогут добиться справедливости в суде, рассказали юристы. По их словам, участники перестрелки у офиса Wildberries, которые находятся под следствием, также могут отправиться в зону военной операции. Глава Чечни поручил сегодня заменить административные наказания отправкой правонарушителей на фронт.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Госдума приняла сразу в двух чтениях закон о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии суда желающих заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону военной операции. Как сообщил "Коммерсант", 2 октября президент России Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Один из них разрешает заключать контракты с обвиняемыми на этапе судебного производства, второй — приостанавливать производство по уголовному делу и в дальнейшем освобождать от ответственности.

Ранее, 19 марта Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" об особенностях освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время. Поправки касаются подозреваемых и обвиняемых в правонарушениях небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства), а также осужденных (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства и связанные с терроризмом). В случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а вид наказания осужденных изменен на условный срок. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинских частей, говорится в публикации на сайте Госдумы.

Адвокат Тимофей Широков сообщил, что суть нового закона, который вступил в силу в том, что и такой категории как подсудимые стало возможным заключать контракт с Минобороны.

Ранее действовали правила по которым допускалось заключение контрактов на стадии следствия и также разрешено было это осужденным. А сейчас разрешили и подсудимым заключать контракт. Была информация, что идут пробуксовки с заключением контрактов у подследственных и заключенных. Вот решили простимулировать подсудимых. Теперь и эта категория граждан может идти защищать родину за деньги", - рассказал он.

"Автоматом" их освобождать не будут, указал адвокат. "Конечно, будет определённая процедура. Согласно закону, суд может приостановить или прекратить рассмотрение дела контрактника по ходатайству воинской части, куда она попадёт. Судья должен будет вынести постановление об этом. Но здесь всё зависит от мнения военных и судей", - считает Широков.

Он отметил, что, к примеру участники конфликта вокруг Wildberries могли заключить контракты с Минобороны и без нового закона. "Так как они ещё подследственные», добавил Широков.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

Адвокат Валерий Шухардин заявил о неконституционности нового закона. "Особенность нового закона в том, что фактически игнорируют права и интересы всех участников судебного процесса, в том числе права потерпевших. Обвиняемый может уехать на СВО, решения нет и все права потерпевших летят к чёрту. Нарушаются и права обвиняемых, хотя заключить контракт — это их собственная воля. Также не удовлетворены и интересы государства. Ведь нет неотвратимости наказания, преступление останется фактически безнаказанным. Это достаточно существенно нарушает Конституцию РФ", - сказал он.

Адвокат предположил, что немало будет подсудимых за преступления небольшой тяжести, которые заключат контракт. "Там больше шансов на приостановление судебного производства. Учитывая, что сроки давности по этим преступлениям невелики, то есть вероятность, что за время контракта он истечёт", - считает Шухардин.

Кадыров пригрозил отправкой в зону военной операции правонарушителям

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня, что в зону СВО в республике будут отправлять правонарушителей - тех кто могут "позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещённых препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты".

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО", - написал он в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что "мест хватит" для всех нарушителей закона. "Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно", - отметил Кадыров, добавив, что поручил контролировать этот вопрос депутату Госдумы Адаму Делимханову.

В этом же сообщении Кадыров прокомментировал и стрельбу у офиса Wildberries. "Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем", - заявил он, отметив, что "глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы".

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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