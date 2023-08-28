Отменен оправдательный приговор по делу о перестрелке в Чернозубове

28 августа 2023, 15:30

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Апелляционный суд отменил оправдательный приговор шести обвиняемым по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов и направил дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", в мае на основании вердикта присяжных Ростовский облсуд оправдал шестерых человек, обвиненных по делу о перестрелке чеченских фермеров в хуторе Чернозубов Ростовской области. Присяжные решили, что Василий, Гиоргий и Заури Дакишвили, Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев и Сулим Мусаев невиновны. 4 августа тот же суд оправдал погибшего участника перестрелки - Зураба Дакишвили.

После перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. Еще три человека были задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор участникам перестрелки, сообщил сотрудник пресс-службы суда.

"По итогам апелляционного рассмотрения дела Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Ростовского областного суда от 25 мая 2023 года отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Конфликт разгорелся после спора чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". В результате перестрелки погибли пять человек, двое были ранены.

В декабре 2021 года следователи закончили расследование уголовного дела. Обвинения по статьям об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью были предъявлены шести участникам перестрелки. Обвиняемыми по делу также проходили двое погибших, так как их представители не согласились прекратить их уголовное преследование.

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