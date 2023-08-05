05 августа 2023, 07:08

Суд оправдал погибшего участника перестрелки в Чернозубове

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Ростовский суд оправдал ввиду отсутствия события преступления Зураба Дакишвили, погибшего во время перестрелки чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года следователи закончили расследование уголовного дела о перестрелке на хуторе Чернозубов. Обвинения по статьям об убийстве и умышленном причинении вреда здоровью были предъявлены шести участникам перестрелки. Обвиняемыми по делу также проходили двое погибших, в том числе Зураб Дакишвили, так как их представители не согласились прекратить их уголовное преследование.

Перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Конфликт разгорелся после спора чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. В результате конфликта погибли пять человек и двое были ранены. Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта. Полиция после перестрелки задержала шестерых мужчин.

Ростовский областной суд оправдал участника перестрелки на хуторе Чернозубов Зураба Дакишвили, который погиб во время перестрелки, пишет 4 августа 161.ru.

Дакишвили был последним обвиняемым по делу, его судили по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и пособничестве убийству. Оправдан он был ввиду отсутствия события преступления, сообщает "Блокнот-Ростов".

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Примечание:

"Суд продлил арест обвиняемым по делу о пяти убитых в Чернозубове", "Дорожный конфликт в центре Ростова-на-Дону закончился перестрелкой", "Местные жители рассказали о стабилизации ситуации на хуторе Чернозубов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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