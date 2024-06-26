Суд утвердил приговор сотрудникам ростовской тюремной больницы

26 июня 2024, 18:21

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Ростовский областной суд оставил в силе приговор врачам тюремной больницы по делу о превышении полномочий с применением насилия.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. 20 марта осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности. Сотрудники ростовской туберкулезной больницы ФСИН назвали недостоверными показания потерпевших, сославшись на их заболевания. Диагнозы потерпевших не дают оснований для отмены решения суда, указал правозащитник Олег Сокуренко.

В ноябре 2020 года, после гибели осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания против врачей и Александра Ляха дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по уголовному делу о пытках в подведомственной ФСИН межобластной туберкулезной больнице №19 (МОТБ-19), сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на одного из участников процесса. Все заседания по делу проходили в закрытом режиме, сообщает издание.

В карточке дела на сайте суда указано, что очередное заседание по делу было намечено на сегодня. Информации о его итогах на 18.18 мск на сайте Ростовского областного суда не приведено.

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