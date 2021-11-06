Ростовские правозащитники добились расследования жалоб заключенных на пытки

06 ноября 2021, 20:38

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Дело о превышении полномочий возбуждено в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания дали 62 потерпевших, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), попавших на лечение в ростовскую туберкулезную больницу ФСИН осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов. К декабрю 2020 года в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного, трое из которых умерли.

Уже 62 заключенных дали следствию показания о пытках в ростовской туберкулезной больнице, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Игорь Омельченко. По его словам, Следком в сентябре возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Вчера, 5 ноября, правозащитник ходил на допрос.

Омельченко связал активность следствия с резонансом, который вызвали публикации в СМИ о заключенном, которого, по его словам, более 70 дней держали привязанным к кровати, из-за чего у него "протерлась нога до самого мяса".

"Мы, конечно, это подняли в СМИ. После этого, конечно, все признали, что, возможно, это было и есть. Подключилось УСБ (управление собственной безопасности. - Прим. "Кавказского узла"), подключилась прокуратура. Взяли в выборку всех лиц, которые попадали туда в МОТБ (межобластную туберкулезную больницу. - Прим. "Кавказского узла"). Опросили огромное количество лиц. Кто-то признавал, что это было. Пытки и моральные, и физические, и сексуальные, и чего только не было. Некоторые отказались делать это письменно. А согласился в итоге 61 человек. В списке 61 в [Следственном] комитете, мы еще одну фамилию знаем, [получается] 62. <...> Это все, к кому применялись такие меры", - рассказал Омельченко.

Он добавил, что более года следствие бездействовало, дело завели после смены прокурора области — в феврале 2021 года эту должность занял Роман Прасков. Дело о гибели заключенного Александра Куликова, возбужденное в ноябре 2020 года, все еще расследуется.

Кроме того, следователи занимаются уголовным делом о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности, связанное со смертью заключенного Романа Михайлова, умершего в туберкулезной больнице в конце июня 2020 года. "Санитар, который за ним ухаживал, рассказал, что он был привязан, его не кормили, не отвязывали. Он похудел безумно. И угрожали ему там, и много делали плохого. И в итоге пришел хирург, перевернул его и ножницами наживую обрезал ему [омертвевшую из-за пролежня кожу], он там кричал-орал. И положил обратно. Он лежал там много дней, более месяца, туалет под себя, это лето. И, конечно, попала туда инфекция. И от сепсиса он умер", - процитировала сегодня Игоря Омельченко "Медиазона"*.

На сайте управления Следкома по Ростовской области по состоянию на 20.38 мск 6 ноября отсутствует информация о возбужденном в сентябре 2021 года уголовном деле.

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