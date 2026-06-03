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21:34, 3 июня 2026

Жители станицы в Ростовской области потребовали остановить разработку карьера

Кадр видеообращения жителей станицы Красюковской Ростовской области к Александру Бастрыкину. Фото: Privet-Rostov / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В станице Красюковской Ростовской области местные жители записали видеообращение к главе Следкома  России с просьбой остановить разработку песчаного карьера, из-за которого они могут остаться без питьевой воды.

По словам местных жителей, работы ведутся в непосредственной близости от жилых домов и образовательных учреждений, что, по их мнению, может привести к серьезным экологическим последствиям.

Видеообращение станичников опубликовал сегодня Telegram-канал Privet-Rostov.ru, насчитывающий более 180 тысяч подписчиков. К 20.30 мск публикация набрала более пяти тысяч просмотров.

"Мы, жители станицы Красюковской, а так же их семьи. И нам снова угрожают отнять воду, которая поит наши семьи, детей и тысячи людей за пределами станицы. В 2017 году мы это уже останавливали. Сейчас - возвращаются. Разработка идет менее чем в ста метрах от домов и школы", - говорят местные жители на видео.

Жители подчеркнули, что рассматривают ситуацию как угрозу источникам питьевой воды и безопасности населенного пункта, а также хотят, чтобы на ситуацию обратили внимание ведомства и губернатор Ростовской области.

"По действующим санитарным нормам минимальное расстояние - 500 метров. Они бурят на 23 метра вглубь, прямо в водоносный слой. Это уничтожит родник. Это грозит подтоплением улиц. Шум, вибрация, пыль - это не промышленная зона. Это наш дом! Мы не против развития. Мы - за закон", - возмущаются они.

Жители утверждают, что надзорные органы не дают должной оценки происходящему и требуют проведения независимой проверки. В своем обращении они потребовали немедленно приостановить все работы до независимой эколого - гидрогеологической экспертизы, проверить законность выдачи лицензии и привлечь к ответственности за нарушение санитарных зон и норм шума, а также организовать публичные слушания с участием местных жителей и независимых экспертов.

"Лицензия выдана с нарушениями. Судебное решение о закрытии незаконного карьера проигнорировано. Прокуратура и Роспотребнадзор должны реагировать на жалобы, а не отмалчиваться. Право на благоприятную окружающую среду и чистую воду гарантировано Конституцией. И оно не подлежит торгу!", - резюмировали станичники.

Местные жители сказали, что обращение к главе Следственного комитета позволит привлечь внимание к проблеме и добиться проверки законности работ на территории карьера.

Глава Следственного комитета России поручил представить доклад о ситуации с разработкой песчаного карьера в станице Красюковской Ростовской области, сообщает Информационный центр ведомства в Telegram-канале.

"Следственными органами СК России по Ростовской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители ЖК "Поляна" в поселке Верхнетемерницкий записали видеообращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю, так как местные власти пообещали им дать горячую воду только в следующем отопительном сезоне.

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Автор: Кавказский узел

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