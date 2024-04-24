Ростовские тюремные врачи пытаются убедить суд в ненадежности потерпевших

24 апреля 2024, 01:06

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Сотрудники ростовской туберкулезной больницы ФСИН, которые обжаловали приговор по делу о пытках пациентов, назвали недостоверными показания потерпевших, сославшись на их заболевания, сообщил адвокат Рустам Ханмурзаев. Диагнозы потерпевших не дают оснований для отмены решения суда, указал правозащитник Олег Сокуренко.

Как информировал "Кавказский узел", в январе суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. 20 марта осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности.

В ноябре 2020 года, после гибели осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания против врачей и Александра Ляха дали 62 потерпевших.

Суд два раза подряд откладывал заседание по рассмотрению апелляции бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха и осужденных вместе с ним врачей учреждения, требующих отменить вынесенный им приговор по делу о пытках пациентов.

Изначально заседание было назначено на 22 апреля, однако оно было отложено из-за отсутствия связи с СИЗО, где находились обвиняемые. Суд перенес рассмотрение апелляции на 23 апреля, однако на этом заседании защита обвиняемых заявила о возобновлении судебного следствия, так как не была рассмотрена их жалоба по первой инстанции. Суд решил отложить процесс и назначил дату нового заседания на 13 мая.

Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевших Рустам Ханмурзаев.

"Есть вопрос о медицинской тайне в рамках этого дела, поэтому заседания проходят в закрытом режиме. В связи с этим мы не можем многого рассказать", - заявил он.

По его словам, защита обвиняемых в своей жалобе ссылается на то, что потерпевшие имеют разные заболевания, и их показаниям не стоит верить. "Мы не успели ответить на эти доводы из-за того, что заседание было отложено", - отметил он.

Член ОНК по Ростовской области, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что скандал не привлек к больнице особого внимания.

"Особого внимания к этому учреждению после скандала не было и не будет, я думаю. То, что осудили ряд сотрудников, врачей, это уже хорошо, и это имело определенный резонанс. Но это не привело к тому, что там чаще проходили проверки, туда чаще приезжали члены ОНК. Нет, всего этого не произошло, к сожалению", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ОНК по Ростовской области особо не занимается жалобами заключенных. «Сейчас ОНК – это не то, что было, например, четыре года назад. Тогда мы реально занимались проблемами заключенных, посещали их после получения жалоб. Тогда и в это учреждение мы приезжали, жалобы на плохое отношение к себе были. Факты таких пыток мы не фиксировали, но учреждение было проблемным. А сейчас ОНК немного другим занимается. В основном гуманитарной помощью", - указал он.

Случай этой ростовской больницы не уникальный, считает исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан.

"У нас подобные случаи были в Саратове <...> Просто в случае пыток в туберкулёзной больнице мы имеем реальных обвиняемых и приговор с лишением свободы. В плане пыток и жалоб это не уникальный случай, но в плане результата в виде приговора - это показательный кейс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, заключенные в больнице более уязвимы к пыткам и жестокому обращению в силу большей закрытости учреждений такого типа. "Действительно, в психиатрических отделениях ФСИН РФ ситуация отличается. Мы все знаем, как поступают с людьми в гражданских психиатрических больницах, можно представить каково в подобных учреждениях ФСИН. К сожалению, закрытость дает возможность недобросовестным врачам и садистам расцветать, у них появляется чувство безнаказанности, тем более под предлогом, что они применяют специальные медицинские методики для лечения заключенных. Этот очень много говорит, этот очень много жалуется, и по другим таким причинам заключенных пытают в подобных учреждениях. К сожалению, врачи напрямую зависят от начальников колоний и руководства ФСИН, и это настоящая беда", - рассказал он.

Богдан рассказал о похожем случае в Иркутске. "Мы получаем жалобы из многих регионов, не только из Ростовской области. Мы сейчас ведем дело о пытках из Иркутска, молодой парень полгода умирал с онкологией, никто не обращал на него внимания. Над ним издевались, называя симулянтом, в том числе и суд, и врачи, а за неделю до смерти, когда ему резко стало плохо, его в экстренном порядке доставили в больницу, изменили меру пресечения. Но уже было поздно, он умер. И таких случаев очень много, просто не все получают внимание СМИ и общественности", - отметил он.

По его данным, минимальное количество случаев жалоб на пытки заканчиваются судебными разбирательствами и реальными сроками. "Случаев пыток и жалоб много, но очень маленькое количество, можно сказать, редкие случаи доходят до логического конца и заканчиваются реальным наказанием в отношении виновных. Здесь самую основную, можно сказать, фундаментальную роль играют журналисты. Только придав широкой огласке, получив внимание общественности и запрос на разбирательство, можно добиться возбуждения уголовного дела. Но потом начинается другой процесс – долгий суд. Мы знаем, что практически нет приговоров. Многие негодяи уходят от ответственности. Мало, кто получает срок", – указал Богдан.

Исполнительный директор межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко не видит оснований для отмены вынесенного приговора.

"Приговор законный и более чем обоснованный. Он также достаточно суровый, по моему мнению. Мы полностью согласны с вынесенным приговором. Они в своих апелляционных жалобах главный упор делают на том, чтобы исключить показания потерпевших, потому что они якобы являются психически больными. Но основания для такого решения нет",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подавляющая часть потерпевших дала показания против обвиняемых. "Только несколько потерпевших не дали показаний. Это было связано с рекомендациями врачей. То есть им было рекомендовано не участвовать в процессе. Таких потерпевших было человек 4-5. При этом их допросили на стадии следствия. Но потом в результате осложнений болезни им рекомендовали не участвовать в процессе. Наша организация участвует в деле, мы оказываем поддержку около 20 пострадавшим в рамках этого дела", - отметил он.

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