Сотрудники ростовской больницы ФСИН обжаловали приговор по делу о пытках пациентов

21 марта 2024, 05:09

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Бывший замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александр Лях и осужденные вместе с ним врачи учреждения потребовали отменить вынесенный им приговор по делу о пытках пациентов. Все трое настаивают на своей невиновности, называя показания многочисленных пациентов и своих коллег ложными.

Как информировал "Кавказский узел", в январе суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять заключения.

В ноябре 2020 года, после гибели осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания против врачей и Александра Ляха дали 62 потерпевших.

Александр Лях, Дарья Позднякова и Анастасия Поторочина обжаловали приговор Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону. Все трое осужденных не признают себя виновными.

Защита Ляха в апелляционной жалобе называет недопустимыми доказательства, которые легли в основу приговора суда первой инстанции. Адвокаты сотрудника ФСИН, в частности, настаивают, что врачи больницы дали ложные показания против одного из руководителей, сообщило 20 марта издание 161.ru

Адвокаты Поздняковой утверждают, что приговор «несправедливо суров», тогда как врач должна быть оправдана, поскольку в ее действиях нет "события и состава преступления". Поторочина в своей жалобе требует не только отмены приговора но и немедленного освобождения из под стражи на время апелляционного процесса.

«Никто из потерпевших не сообщил суду, что Поторочина наносила телесные повреждения, била их или истязала», - цитирует издание текст жалоб.

В деле сотрудников туберкулезной больницы ФСИН есть показания "санитаров": заключенных, которые служили в учреждении и непосредственно подчинялись Ляху. Согласно их рассказам, в психиатрическом отделении на постоянной основе пытали осужденных, которые по той или иной причине вызвали гнев силовиков. Таких пациентов держали привязанными к кровати в течение долгого времени, почти не кормили и накачивали сверхдозами психотропных препаратов. По словам санитаров, и Позднякова, и Поторочина, действуя по указанию Ляха, имели непосредственное отношение к этим практикам.

В течение одного года в туберкулезной больнице ФСИН умерли не менее 19 пациентов. Более 40 человек были подвергнуты привязыванию на продолжительное время, утверждает исполнительный директор Межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко, чьи данные приводит издание "Привет-Ростов".

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