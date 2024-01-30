Замначальника больницы ФСИН осужден в Ростове-на-Дону за пытки

30 января 2024, 13:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов.

Как информировал "Кавказский узел", 9 декабря 2022 года в суд в Ростове-на-Дону было передано дело бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, обвиненного в организации пыток заключенных.

Октябрьский районной суд в Ростове-на-Дону приговорил Александра Ляха к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии, заведующую психиатрическим отделением Дарью Позднякову – к шести годам заключения, врача-психиатра Анастасию Поторочину – к пяти годам заключения. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Суд также лишил Александра Ляха звания подполковника внутренней службы, а Позднякову и Поторочину – званий старшего лейтенанта. Кроме того, после отбытия срока наказания в местах лишения свободы им еще в течение трех лет запрещено занимать административные должности и заниматься врачебным делом.

Показания о пытках в отделении психиатрии дали десятки человек – врачи, медсестры, пациенты, а также санитары. По словам врачей, Александр Лях давал указания подчиненным, кого нужно "активно полечить", а кого "не госпитализировать ни при каких условиях, несмотря на состояние здоровья пациента", отметил сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Напомним, по версии следствия, Александр Лях принимал участие в организации системы пыток заключенных, которые проходили лечение в МОТБ-19, и давал распоряжения начальнику психиатрического отделения медсанчасти №61 связывать пациентов. Делал он это с целью создания комфортных условий несения службы и работы.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. По данным активистов, попавших на лечение в больницу осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов.

К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. К ноябрю 2021 года в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания дали 62 потерпевших, было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.