Замначальника больницы ФСИН в Ростове-на-Дону заподозрен в причастности к пыткам

27 мая 2022, 05:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Лях решением суда отправлен под домашний арест до 7 июля. Дело рассматривается по статье о превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), попавших на лечение в ростовскую туберкулезную больницу ФСИН осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов. К декабрю 2020 года в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного, трое из которых умерли. В ноябре 2021 года ОНК Ростовской области отчиталась, что в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания дали 62 потерпевших, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест до 7 июля бывшего заместителя начальника межобластной туберкулезной больницы № 19 ФСИН Александра Ляха, сообщило 26 мая издание DonDay со ссылкой на пресс-службу суда.



Лях подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК России, максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет). По версии следствия, он принимал участие в организации системы пыток заключенных, которые проходили лечение в МОТБ-19 и давал распоряжения начальнику психиатрического отделения медсанчасти № 61 связывать пациентов. Делал он это с целью создания комфортных условий несения службы и работы.

В Главном управлении ФСИН России по Ростовской области утверждают, что бывший заместитель начальника по оперативной работе межобластной туберкулезной больницы был уволен еще весной прошлого года. Дело против Ляха было возбуждено осенью 2021 года, его расследуют в региональном управлении Следственного комитета России, сообщил 26 мая Telegram-канал Gulagu.net.

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