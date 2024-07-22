Следователи возбудили новое дело о пытках в ростовской тюремной больнице

22 июля 2024, 03:38

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Расследование нового дела о пытках в ростовской тюремной больнице МОТБ-19, сотрудники которого ранее были приговорены к лишению свободы, ведется пока в отношении неустановленных лиц и касается событий 2018-2020 годов.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. 20 марта осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности. Однако в конце июня Ростовский областной суд оставил приговор врачам в силе.

В ноябре 2020 года, после гибели осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания против врачей и Александра Ляха дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Следователи возбудили новое уголовное дело о пытках в межобластной тюремной больницу МОТБ-19 в отношении неустановленных лиц. Они изучают материалы с 1 января 2018 года по 8 января 2020 года, пишет 21 июля 161.ru со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, речь идет о том, что заключенных привязывали на длительные сроки к кроватям и делали им инъекции, сообщает "Лента.ру".

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