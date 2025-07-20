Прекращено расследование пыток в ростовской тюремной больнице

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Следователи не установили подозреваемых по делу о пытках в ростовской тюремной больнице и прекратили расследование. Представитель потерпевших возмутился этим решением.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела о пытках в ростовской межобластной тюремной больнице (МОТБ-19). По данным следствия, неустановленные лица с 1 января 2018 года по 8 января 2020 года привязывали заключенных на длительное время к кроватям и делали им инъекции.

В ноябре 2020 года, после смерти осужденного в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. К декабрю 2020 года на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице пожаловался 21 осужденный. Спустя год было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в связи с пытками и смертью заключенных. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Уголовное дело о пытках в МОТБ-19 прекращено, поскольку следователи не нашли подозреваемых, сообщает 161.ru. "Принято решение о приостановлении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ", - цитирует издание ответ замруководителя отдела по расследованию особо важных дел.

Согласно этому положению статьи 208 ("Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия") Уголовно-процессуального кодекса, предварительное следствие приостанавливается, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Нет слов, это просто необъяснимая наглость и цинизм

"Преступники не установлены. Вот так вот, комитет не видит преступников в упор… Есть реальные фамилии, реальные указания на этих негодяев. Нет слов, это просто необъяснимая наглость и цинизм", - привело издание слова юриста, представляющего интересы потерпевших. Имя юриста в публикации не названо.

Суд оценил в сто тысяч рублей пытки заключенного в ростовской тюремной больнице Суд в Ростове-на-Дону оценил в сто тысяч рублей моральные страдания заключенного, который провел 71 день привязанным к кровати в туберкулезной больнице ФСИН. Компенсации добиваются и другие заключенные, которые подверглись пыткам, но суд обязал ФСИН выплатить им по 50 тысяч рублей.

Второе уголовное дело, в которое вошли материалы о пытках с 2018 по 2019 год, было возбуждено в феврале 2024 года - после того, как был вынесен приговор по первому делу, о пытках в 2020 году. Оба дела вела одна та же следователь по особо важным делам, которая в январе 2025 года уволилась. Она отказалась комментировать уголовные дела, которые вела, поскольку стала гражданским лицом. В пресс-службе СКР информацию об увольнении следователя подтвердили, пишет издание.

Напомним, в январе 2024 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к 7,5 года заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе.

20 апреля стало известно, что бывший психиатр больницы Анастасия Поторочина написала заявление с просьбой разрешить заключить контракт с Минобороны. Александр Лях к этому времени, по данным 161.ru, уже отправился на СВО.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники.