Пользователи соцсетей раскритиковали Ахмадова за угрозы убивать врагов Кадырова

21 июня 2021, 16:30

Враги Рамзана Кадырова являются врагами всего чеченского народа, с ними нужно бороться разными способами, включая убийство, заявил директор Чеченской государственной телекомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов. Эти угрозы отвечают политике преследования инакомыслящих в Чечне, Ахмадов озвучил их из желания выслужиться перед Кадыровым, сочли пользователи соцсетей.

Глава гостелеканала "Грозный" призвал убивать врагов Кадырова

Руководитель Чеченской государственной телекомпании (ЧГТРК) "Грозный" сделал эти заявления на видео, которое озаглавил "Размышления в горах Нохчийчоь о героях и врагах чеченского народа". Он отметил, что телевидение не справляется с освещением добрых дел главы Чечни, а критику в адрес Кадырова приравнял к оскорблению всего чеченского народа.

"Мы же все это время знали, что должны быть добры к тому президенту, которого выбрали сами. Если, конечно, этот президент не против чеченского народа. <...> Мне не хватит часов, чтобы рассказать, сколько он хороших дел сделал. Каждый день несколько тысяч человек видят это по телевизору. По телевизору мы и десяти процентов не показываем того, что он делает. <...> И поэтому, если кто-то говорит ему что-то плохое, будь этот человек другой национальности или нет, он оскорбляет весь чеченский народ", – говорит Ахмадов на видео, переведенном с чеченского "Кавказским узлом".

Ахмадов посетовал на то, что позитивные новости вызывают противодействие у местных жителей, и призвал их снизить планку требований до минимума и быть довольными просто тем, что регион не охвачен войной. "Вспомните время войны. Убивали детей, женщин. Все плохое вспомните. Многие умоляли, чтобы война закончилась, и больше ничего не хотели. Еды не хотели, ничего – лишь бы война закончилась.<...> Всевышний накажет нас, если не будем [довольны] сегодняшним. <...> Если ты говоришь что-то хорошее человеку, то, начинают: мол, продался. Говорят так бестолковые люди", – сказал Ахмадов на видео, которое он опубликовал 19 июня на личной странице в соцсети Instagram.

В конце мая и сам Рамзан Кадыров, высказывая недовольство низкими темпами вакцинации от коронавируса, сетовал на менталитет местных жителей, которые, по его мнению, "всегда хотят возмущаться". "Не хотят себя винить, хотят найти виновного. Как женщина, которая постоянно лежит, хотят жаловаться. Жаловаться, возмущаться хотят, это основной такой мужской контингент. Высказываться хотят, мол, недовольство свое показать", – заявил глава Чечни на совещании оперштаба.

Чингиз Ахмадов назвал критиков главы Чечни "отбросами общества" и "нелюдями". "Сидят и болтают там. И я вам говорю: давайте остановим этих людей. Все это говорят. Их нужно остановить, заткнуть им рты. Они делают плохое нашей республике и родине", – призвал директор ЧГТРК.

Он поклялся, что его призыв не является грубой лестью. "Пусть Всевышний опозорит меня, если я говорю это не от всего сердца и не думаю так в голове, если говорю это для своей выгоды. Я думаю, нашему чеченскому народу хватит ума и понимания, дабы остановить этих нелюдей. Мы обязательно их остановим. Посадим их, и их черные лица все узнают. Наша республика и дальше будет процветать. Никому не разрешим шутить над нами. Клянусь, даже если весь этот мир будет гореть. Президент нашей республики Рамзан – сын [первого президента Чечни] Ахмата-Хаджи Кадырова? Так вот, если придется убить того, кто идет убивать – убьем. Если избить надо – пока душа в теле есть, бить будем. Если слово надо сказать, и его обязательно скажем. Враг Рамзана Кадырова – враг чеченского народа. Лично мой враг", – заявил Ахмадов.

К 16.30 мск 21 июня эта публикация на странице Ахмадова noh_che в соцсети Instagram собрала 10,3 тысячи просмотров, 1207 "лайков" и 587 комментариев. У страницы 128 тысяч подписчиков. Авторы комментариев поддержали Ахмадова. "Адекватные люди всегда поймут ценность наших традиций и всего, что помогало нам все эти годы", – написал, в частности, полномочный представитель главы Чечни в Орловской области Амир Байсаев со своего аккаунта polpred57.

Пользователи YouTube высмеяли Ахмадова

Комментаторы на оппозиционном YouTube-канале 1Adat не поверили в искренность заявлений главы ЧГТРК. "О, лицемер! Когда прозреешь ты?!" – процитировал стихи skiper. Этот комментарий собрал 45 "лайков". "Видимо, падишах (глава Чечни. – Прим. "Кавказского узла") чем-то недоволен, уж слишком зашуганный (испуганный. – Прим. "Кавказского узла") вид у <Чингиза Ахмадова>", – предположил freedom of the Caucasus, также коверкая имя главы ЧГТРК. Его комментарий собрал 37 "лайков". "Когда получил орден", – пошутил Farukh Gadzhiev.

"Вообще не тебе угрожать, <...>, смешно", – написал Malik, намеренно коверкая имя Чингиза Ахмадова. Этот комментарий стал одним из самых популярных и собрал 59 "лайков". "Глаза из орбит вылазят, чуть ли не плачет, руки трясутся, голос тоже дрожащий – прям, букет симптомов", – сыронизировал Smile zhiest.

Пользователь PODKASTER указал на некорректность слов о "врагах чеченского народа". "Эй, не говори: "враг чеченское народа". Говори: "враг кадыровцев", – написал он сегодня. Svetlana Dudoglo считает, что озвученные Ахмадовым угрозы должны заинтересовать правоохранителей. "Распространите это по всем СМИ России. Пусть реагируют, что это <...> творится в Чечне", - призвала она. "Даже в Северной Корее так открыто не говорят, что будут убивать, и в Китае не говорят – нигде не говорят", – предположил Дау Мин Си. "Разве так можно властям там разговаривать с народом, со своей нацией? Это сенсация", – написал он. "Bы и так пытаете и убиваете всех", – раскритиковала чеченские власти в сегодняшнем комментарии zoya somova.

К 16.30 мск 21 июня эта публикация на канале 1Adat, сделанная 20 июня, собрала 5,8 тысячи просмотров, 378 "лайков" и 191 комментарий. У канала 7,29 тысячи подписчиков.

Ахмадов озвучил угрозы вслед за Рамзаном Кадыровым

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал об угрозах, которые озвучивал лично Рамзан Кадыров. Так, 17 мая Кадыров пригрозил "уничтожить" пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира главы Чечни в Instagram. Затем государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана. Интернет-пользователи ответили на это "шайтан-флешмобом", что привело в итоге к целой серии извинений перед Кадыровым. На одном из последних таких видео извиняющегося подростка бьют прямо в кадре.

В ноябре 2019 года Кадыров озвучил угрозы на совещании в правительстве республики. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", указано в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

ЧГТРК "Грозный" регулярно выпускает репортажи с порицанием и извинениями жителей Чечни за различные поступки, в том числе за публикации в соцсетях и мессенджерах. Практика публичных извинений, распространенная в Чечне и вышедшая за пределы республики, выстроилась в систему травли инакомыслящих, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" – на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".