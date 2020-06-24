Кадыров назначил критика Тумсо директором ЧГТРК

24 июня 2020, 20:51

Активный критик оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова,Чингиз Ахмадов, возглавлявший информационное агентство "Чечня сегодня", назначен Кадыровым на должность директора ЧГТРК "Грозный". Это назначение было ожидаемым, оно многократно повысило возможности Ахмедова в противоборстве с Тумсо и борьбе с любым инакомыслием, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 18 октября 2019 года был назначен директором республиканского информационного агентства "Чечня сегодня". Он регулярно публикует в соцсети видеоответы блогеру Тумсо Абдурахманову, споря с его аргументами и защищая чеченские власти. После покушения на Тумсо Абдурахманова 26 февраля Чингиз Ахмадов за неделю разместил в Instagram четыре публикации, в которых высмеял версию блогера о покушении.

"Новым директором ЧГТРК "Грозный" назначен бывший руководитель информагентства "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов. Соответствующий указ подписан вчера главой республики. Новый руководитель уже приступил к исполнению своих обязанностей", - сообщил сегодня сотрудник Министерства информации и печати Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

"За время работы на телевидении и в интернет-издательстве он (Чингиз Ахмадов) зарекомендовал себя как ответственный, инициативный специалист, имеющий чёткую и твёрдую жизненную позицию, верный курсу нашего первого президента, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова", - отметил сегодня Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Чингиз Ахмадов широко известен в Чечне как ярый оппонент известного блогера Тумсо Абдурахманова, с которым он постоянно ведет заочную дискуссию в своем Instagram. Кроме того, Ахмадов является автором серии документальных фильмов под названием "Иллюзия", в которых критикует власти бывшей самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в связи с чем в республике Ахмадов имеет неофициальное прозвище Иллюзионист, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жители Чечни назвали назначение Ахмадова ожидаемым и логичным

Чингиз Ахмадов хорошо зарекомендовал себя перед Кадыровым "передачами "Иллюзия" и постоянной критикой Тумсо, обличающего кадыровский режим", заявила корреспонденту "Кавказского узла" общественница Роза. "Это было вполне ожидаемо после перевода Дудаева на пост министра информации и печати. Так что, все логично. Кадыров вознаградил его за труды", - сказала она.

Одна из чеченских журналисток отметила, что назначения Кадырова, как правило, предсказуемы. "Здесь на первом плане личная преданность и исполнительность. О том, что Чингиз получит пост директора ЧГТРК, говорили сразу же после того, как Ахмед Дудаев был назначен министром [печати]. Так оно и в итоге и произошло", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка, попросившая не указывать ее имени.

"Возможности Ахмадова в противоборстве с Тумсо, да и с любым инакомыслием, значительно возросли, потому что теперь за ним достаточно крупный ресурс. Посмотрим, как он этим воспользуется", - заметила местная активистка Хеда.

Популярность Тумсо Абдурахманова резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".