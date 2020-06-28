Публичные покаяния матери умершей в Гудермесе не убедили пользователей Instagram

28 июня 2020, 13:52

Мать умершей жительницы Гудермеса публично сообщила о своем примирении с семьей зятя, повторно извинилась перед его родителями и, не дожидаясь результатов экспертизы тела умершей, призвала прекратить распространять предположения о насильственной смерти. Пользователи Instagram усомнились в искренности этих заявлений.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей. Она была спешно похоронена ночью, вопреки исламским традициям. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и присутствия на этой процедуре. Она заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с матерью и мужем умершей, а также другими ее родственниками, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. Извинения были показаны в эфире чеченской гостелекомпании. Пользователи Instagram сочли извинения вынужденными и указали, что Кадыров открыто встал на сторону мужа умершей. 27 июня ЧГТРК "Грозный" распространила в соцсетях видео с повторными извинениями матери умершей. На этот раз извинения были принесены лично зятю за распространение информации о его причастности к смерти жены.

Еще до эксгумации тела мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о ее смерти. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот силовик. Пользователи соцсетей обратили особое внимание на то, что похороны прошли ночью. Имам, который совершал похоронный обряд, объяснил это жаркой погодой, однако жители Чечни возразили, что это не первая смерть в жару в Чечне, но в республике не практикуются ночные похороны.

Мать умершей жительницы Гудермеса публично поклялась, что примирилась с семьей мужа своей дочери, и призвала прекратить "распространять сплетни". "Я делаю видеообращение. Валлахи, биллахи, таллахи - это большая клятва. Я сейчас съездила в Гудермес [к зятю и его родственникам], попросила у них всех прощения и вернулась. Причина того, что я туда поехала, это сомнения, которые закрались в мое сердце [относительно смерти дочери]. Я поняла, что <...> распространяемые людьми сплетни - неправда. Я поехала попросить у них прощения. Я не сделала бы этого, если бы это действительно не было правдой. Я бы не отступилась. Узнала, что моя дочь умерла своей смертью", - перевел корреспондент "Кавказского узла" видеообращение жительницы Чечни, распространившееся в соцсетях 27 июня.

Женщина заявила, что подозрения относительно насильственного характера смерти дочери возникли у нее не сразу, а под влиянием сообщений от третьих лиц. "Валлахи, биллахи, таллахи, у меня не было никаких сомнений насчет этих людей [семьи мужа умершей девушки]. Восемь лет мы очень хорошо прожили. <...> И себе, и этим людям [я] создала проблему. Теперь я узнала, что эти люди невиновны. <...> Некоторые отправленные мной голосовые [сообщения] восстановили. <...> Если эти восстановленные сообщения распространятся, если люди их услышат, это будет позором для всех нас", - говорится в видеообращении.

По словам родных, жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. На встрече с родными умершей жительницы Гудермеса Рамзан Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей. Столь толерантное отношение к домашнему насилию неприемлемо и противоречит общественной морали Северного Кавказа, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Заявления о ненасильственной смерти жительницы Гудермеса прозвучали до завершения экспертизы тела, подчеркнул блогер Тумсо Абдурахманов на видео, опубликованном на его YouTube-канале 26 июня. "Если действительно в этой истории никто не был виноват, то вам нужно было дождаться результатов экспертизы, и вам нужно было дать нам разъяснения на все эти подозрения. Вы этого не сделали. Поэтому сейчас у нас еще больше подозрений и вопросов по этой теме", - обратился Тумсо к властям Чечни.

К 13.40 мск 28 июня эта публикация собрала более 235 тысяч просмотров и 1978 комментариев. На 6,9 тысячи отметок "нравится" приходится 292 отметки "не нравится". Комментаторы в основном поддержали блогера. "Никого они не убедили, а наоборот, вопросов возникло больше", - согласился с Тумсо пользователь Dilu X. Его комментарий собрал 553 "лайка". "Видно, что мать зашугали (запугали. - Прим. "Кавказского узла"), нет слов", - написала Дания Баркенхоева, собрав 223 "лайка".

Рамзан Кадыров требовал от матери жительницы Гудермеса, чтобы она назвала имя человека, который сообщил ей о насильственной смерти дочери. Мать умершей поклялась, что не знает его имени. "Мы возьмем твой телефон. Тут есть начальник ФСБ, Следственный комитет. Мы можем быстро сделать распечатку. Мы узнаем, кто тебе звонил, что говорил. Это легко можно узнать. Лучше назови имя той женщины, которая тебе это сказала. Сейчас столько технологий, все движущееся и не движущееся контролируется", - заявил глава Чечни. На этой встрече принес извинения и дядя умершей, заверив что ее дети будут возвращены отцу. Изначально же дочерей умершей забрала к себе ее мать.

Пользователи Instagram-пабликов, опубликовавших видеообращение матери умершей жительницы Гудермеса, не поверили в его искренность. "Детей [умершей] взяли и отдали отцу. Конечно, ты сейчас будешь извиняться, <...> чтобы с ними видеться, тебе нужно им в ноги кланяться", - прокомментировал видеообращение читатель паблика eldit_net alien__37.

К 13.40 мск 28 июня публикация видеообращения в этом паблике собрала 24,8 тысячи просмотров и 338 комментариев. У паблика 203 тысячи подписчиков.

"От чего она умерла? Причина смерти какая? И почему мать погибшей девушки должна извиняться? У нее горе, ее можно понять", - написала marisabi8 в паблике "Грозный ТВ". "И кто-то верит в этот бред? Бедная мать, [а] еще ей приходится извиняться!" - отметил biser57.

К 13.40 мск 28 июня публикация видеообращения в этом паблике собрала 147 тысяч просмотров и 1810 комментариев. У паблика 835 тысяч подписчиков.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Убедительного ответа на вопрос, почему жительницу Гудермеса похоронили ночью, не появилось, указал корреспонденту "Кавказского узла" гудермесец Руслан. "То обстоятельство, что муж умершей является однотейповцем Рамзана [Кадырова] и, несмотря на наличие инвалидности, служит на военном полигоне, куда берут далеко не всех, тоже порождает сомнения относительно того, что нам говорят правду", - сказал он.

Представитель управления Следственного комитета по Чечне сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что результатов экспертизы тела еще нет. По его словам они будут готовы не раньше, чем через неделю. "Пока что есть результаты осмотра тела. Эксперты не нашли на теле видимых повреждений или следов насильственной смерти", - подчеркнул собеседник. На сайте республиканского главка Следкома к 13.40 мск 28 июня не появилось никаких сообщений о ходе и результате экспертизы.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".