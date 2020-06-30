Публичные извинения не остановили обсуждение смерти жительницы Гудермеса

30 июня 2020, 16:12

Опубликованное сегодня видеообращение жительницы Чечни с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери вызвало недовольство пользователей Instagram. Они указали, что навязчивые попытки оправдать родственников мужа умершей вызывают недоверие.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей. Она была похоронена ночью, вопреки исламским традициям. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и присутствия на этой процедуре. Она заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с матерью и мужем умершей, а также другими ее родственниками, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" распространила в соцсетях видео с повторными извинениями матери умершей - на этот раз лично перед зятем. Пользователи Instagram усомнились в искренности этих заявлений.

Заявления о ненасильственной смерти жительницы Гудермеса прозвучали до завершения экспертизы тела, указал ранее блогер Тумсо Абдурахманов. Он отметил, что это только усиливает подозрения относительно обстоятельств смерти. Результаты экспертизы тела будут готовы не ранее 5 июля, сообщил "Кавказскому узлу" представитель следствия.

То, что муж жительницы Гудермеса и его родственники непричастны к ее смерти, стало ясно по результатам встречи с участием Рамзана Кадырова, заявил участник этой встречи Ахмад Саламов на видео, опубликованном сегодня в Instagram-пабликах eldit_net и "ЧП Грозный_95". "Это видео записывается по моей просьбе. Чтобы люди не говорили того, чего не знают. <...> Эта женщина (мать умершей. - Прим. "Кавказского узла") опозорила и меня, двух своих сестер, своего брата", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Саламова.

Следом за Саламовым на видео говорит мать умершей. Она повторяет, что попросила прощения у зятя и его родных. "Я узнала, что они невиновны, что моя дочь умерла своей смертью. Между нами дети (умершей. - Прим. "Кавказского узла"). Остановитесь, родные соотечественники. Мы очень опозорились, узнали, что они невиновны", - говорит женщина по-чеченски.

Ранее пользователи Instagram-пабликов предположили, что извинения матери умершей связаны с желанием видеться с внуками. "Детей [умершей] взяли и отдали отцу. Конечно, ты сейчас будешь извиняться, <...> чтобы с ними видеться, тебе нужно им в ноги кланяться", - писал, в частности, alien__37. Изначально дочерей умершей забрала к себе ее мать, но затем, как рассказал дядя жительницы Гудермеса, их вернули родному отцу.

Затем говорит тетя умершей, произнося при этом традиционную формулу клятвы. "Она умерла своей смертью, и тому есть свидетельство. Не говорите, чего не следует, просьба к вам, соотечественники", - призывает она.

Мать умершей, в свою очередь, клянется, что ее никто не запугивал. "Всевышний это видит: я никого, кроме Аллаха, не боюсь. Не говорите, что меня запугали, соотечественники. Это правда, что моя дочь умерла своей смертью. Это чистая правда. Мы это установили", - говорит она.

До эксгумации тела мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о ее смерти. Она заявила, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Оспаривая эту версию, журналисты государственной телекомпании распространили информацию о том, что муж умершей никогда не держал в руках оружия. Блогер Тумсо Абдурахманов привел видео, говорящее об обратном.

Читатели Instagram-паблика eldit_net выразили недовольство многочисленными извинениями. "Чем больше вы винитесь, тем больше вызываете подозрение", - прокомментировала видео radima8903. "Как достали эти люди, мучая эту несчастную мать. <...> еще извинений требуют)", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя koktel___7, написанный на чеченском языке. "Девушка умерла, а вы тут с обеих сторон спектакли устраиваете - то с обвинениями, то с извинениями", - возмутился li17901.

Пользователь rouslanov1982 раскритиковал инициатора опубликованного сегодня видео. "Ты пошел туда не из-за того, что тебе есть какое-то дело до родственников, а чтобы <...> воспользоваться моментом. <...> не будет тебе никакой пользы от Кадыровых. Бесстыжие вы люди", - перевел комментарий пользователя корреспондент "Кавказского узла".

За шесть часов после публикации, к 16.12 мск 30 июня, эта публикация собрала 27,2 тысячи просмотров и 378 комментариев. У паблика 203 тысячи подписчиков.

Читатели паблика "ЧП Грозный_95" также негативно отреагировали на видеообращение. "Что бы вы там ни говорили, люди вам больше не поверят", - заявил orstho_hayski. "Отчего умерла, так и не сказали", - указала auza_223_5.

За четыре часа после публикации, к 16.12 мск 30 июня, эта публикация собрала 8896 просмотров и 55 комментариев. У паблика 64,3 тысячи подписчиков.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".