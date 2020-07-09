Юристы скептически оценили перспективы экспертизы по делу о смерти Мадины Умаевой

09 июля 2020, 12:50

На объективность экспертизы по делу о резонансной смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой могут повлиять представители власти в Чечне, предположила адвокат Татьяна Окушко. Ее коллега Максим Пашков счел логичной просьбу правозащитников передать дело из Чечни в центральный аппарат СКР. Маловероятно, что дело будет передано в Москву, указали правозащитник Магомед Аламов и активист Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", жительница Гудермеса Мадина Умаева, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон и сюжета на ЧГТРК "Грозный", много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев, рассказали родственницы умершей. "Новая газета" 6 июля сообщила, что Мадина регулярно подвергалась избиениям в семье мужа. Издание также опровергло версию чеченского ТВ о том, что муж умершей не имел отношения к силовым структурам.

12 июня в доме мужа и его родителей скончалась 23-летняя мать троих детей Мадина. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и присутствия на этой процедуре. Она заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни встретился с матерью и мужем умершей, а также другими ее родственниками, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с повторными извинениями матери умершей - на этот раз перед зятем. 30 июня было опубликовано новое видеообращение женщины - с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

Правозащитники попросили главу СКР взять под контроль дело о смерти Умаевой

Правозащитники из России и других стран обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой забрать материалы дела о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой у чеченских правоохранительных органов и взять ход расследования под личный контроль. В обращении утверждается, что в Чечне на следствие оказывается давление со стороны исполнительной власти. Правозащитники попросили передать материалы проверки из управления Следкома по Чечне в главное следственное управление СКР, возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование, написал на своем сайте телеканал "Дождь" 3 июля.

В обращении сказано, что в день гибели Умаева написала своей сестре сообщение с нового номера телефона, что она "уходит", и попросила не сообщать ее номер мужу и свекрови. 20 июня Следком сообщил, что тело девушки эксгумировали, видимых повреждений на нем не обнаружено. Правозащитники указали на то, что в дело вмешался Рамзан Кадыров, а мать погибшей принесла публичные извинения перед ним за то, что "послушала всякие сплетни". "Есть основания полагать, что это было сделано под давлением. Глава республики объявил публично, что, согласно результатам вскрытия, смерть Умаевой М. была ненасильственной. Данные выводы руководителя исполнительной власти опережают заключение судебно-медицинской экспертизы, которая до настоящего времени не завершена. Таким образом, это может оказать давление на экспертов и следствие", - говорится в обращении, которое приводит "Дождь".

С обращением к главе СКР выступили руководители правозащитных и общественных организаций Amnesty International, Human Rights Watch, комитет "Гражданское содействие", "Зона права", "Команда 29", "Мемориал", "Правовая инициатива", центры "Анна", "Сестры", "Насилию.нет", "Общественный Вердикт", Консорциум женских неправительственных объединений, WAVE Network, центр "Китеж", "Сутяжник", Институт права и публичной политики, Women’s perspectives, Stigamot counselling and educational Center for survivors of sexual violence, Equality Now, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, EU-Russia Civil Society Forum, сообщил "Дождь".

Адвокат Татьяна Окушко отметила, что правовой основой производства судебно-медицинской экспертизы в первую очередь являются Конституция России, УПК и закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Эксперт должен быть независим не только от тех, кто назначил судебную экспертизу, но и от других лиц, которые так или иначе заинтересованы в исходе дела, подчеркнула она.

"Эксперт самостоятелен при производстве судебной экспертизы, он дает заключение от своего имени и несет за свое заключение личную ответственность. Это главное правило, о котором должен помнить судмедэксперт, и об этом говорится в статье 7 ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, как отметила Окушко, все лица, участвующие в деле, "прекрасно знают, что они не имеют права воздействовать на эксперта", иначе им грозит уголовная ответственность по ст. 302 УК России (принуждение к даче показаний). Однако, практика показывает, что на независимость судебной экспертизы влияют многие факторы, сказала адвокат.

"Например, государственные судебно-экспертные учреждения зачастую подчиняются тем же органам исполнительной власти, что и следственные аппараты, органы дознания. Такая соподчиненность отрицательно влияет на независимость как судебного эксперта, так и экспертного учреждения в целом", - уверена Татьяна Окушко.

По ее мнению, в случае со смертью Мадины Умаевой перед судебным экспертом стоит непростая задача, поскольку не исключено давление на следствие со стороны исполнительной власти.

"Судебно-медицинская экспертиза трупа - это ряд мер, направленных на анализ и установление причины смерти. Причина смерти может показать, как умер человек, но она никогда не может сказать, почему произошла эта трагедия. Здесь многое зависит от криминалистического эксперта, который должен приложить все свои знания и опыт, чтобы попытаться составить полную картину, как эта жертва умерла, и найти любые доказательства, в том числе следственные улики, которые могут подтвердить факт неестественной смерти", - сказала адвокат.

Окончательное решение о возбуждении уголовного дела принимается только по результатам исследования судмедэксперта и рассмотрения всех других соответствующих доказательств, отметила Окушко. "Решение принимает тот орган, который назначил судебно-медицинскую экспертизу", - сказала она, добавив, что иногда принимается решение о проведении дополнительной проверки.

Адвокат Максим Пашков считает "логичным" передать дело о смерти жительницы Гудермеса в Следком России, учитывая общественный резонанс. Он напомнил, что подследственность - самостоятельный институт уголовно-процессуального права, нормами которого регулируются отношения между соответствующими органами государства и должностными лицами по поводу предварительного расследования уголовного дела.

"Подследственность обозначает также компетенцию органов предварительного следствия и дознания, следователей различных ведомств, органов дознания и дознавателей по расследованию аналогичных, как в Чечне, преступлений", - сказал Пашков корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Пашкова, прокурор, определяя подследственность, должен будет учитывать, что расследовать придется дело особой общественной значимости. "Именно это правило как главенствующее прокурор должен использовать для обоснования передачи данного уголовного дела", - считает адвокат.

Просьба правозащитников напомнила о несложившейся практике перевода дел из Чечни в Москву

Сотрудник Северокавказского отделения "Комитета против пыток" Магомед Аламов усомнился в том, что глава Следственного комитета России удовлетворит просьбу подписантов обращения о расследовании гибели Умаевой. "Если и есть надежда, то очень слабая. Единственное, что может заставить Бастрыкина обратить внимание на ситуацию, связанную со смертью молодой женщины и факт захоронения ее глубокой ночью, что противоречит исламу, - это общественный резонанс", - считает Аламов.

Правозащитник отметил, что случаев применения подследственности в Чечне очень мало. "Было всего два уголовных дела, которые были переданы для предварительного расследования в Главное следственное управление СКР. Одно - дело Ислама Умарпашаева - было передано по личной просьбе Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммарберга. Другое уголовное дело по факту поджога офиса Комитета против пыток в Грозном также рассматривалось в ГСУ СК РФ, но потом на заключительной стадии расследования его вернули в СО СК РФ Чеченской республики", - сказал правозащитник.

В августе 2011 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал активизировать расследование преступлений на Северном Кавказе, в том числе дело о похищении Ислама Умарпашаева 11 декабря 2009 года.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что Бастрыкин оставит без внимания обращение руководителей правозащитных организаций России и других стран. "Если глава Следственного комитета России прислушается к просьбе правозащитников и запросит у чеченских следователей материалы дела Умаевой для расследования в ГСУ СК РФ, то это может послужить сигналом, что авторитет Кадырова в Центре пошатнулся. Ну, а поскольку смерть Умаевой и дальнейшие события, которые разворачиваются в Гудермесе с участием Кадырова, не выходят за пределы северокавказского региона, то в Чечне сохраняется статус-кво, и никаких нежелательных для Кадырова движений со стороны федеральных руководителей не наблюдается. По крайней мере, в ближайшее время", - полагает Руслан Кутаев.