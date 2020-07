Юристы скептически оценили перспективы экспертизы по делу о смерти Мадины Умаевой

На объективность экспертизы по делу о резонансной смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой могут повлиять представители власти в Чечне, предположила адвокат Татьяна Окушко. Ее коллега Максим Пашков счел логичной просьбу правозащитников передать дело из Чечни в центральный аппарат СКР. Маловероятно, что дело будет передано в Москву, указали правозащитник Магомед Аламов и активист Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", жительница Гудермеса Мадина Умаева, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон и сюжета на ЧГТРК "Грозный", много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев, рассказали родственницы умершей. "Новая газета" 6 июля сообщила, что Мадина регулярно подвергалась избиениям в семье мужа. Издание также опровергло версию чеченского ТВ о том, что муж умершей не имел отношения к силовым структурам.

Правозащитники попросили главу СКР взять под контроль дело о смерти Умаевой

Правозащитники из России и других стран обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой забрать материалы дела о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой у чеченских правоохранительных органов и взять ход расследования под личный контроль. В обращении утверждается, что в Чечне на следствие оказывается давление со стороны исполнительной власти. Правозащитники попросили передать материалы проверки из управления Следкома по Чечне в главное следственное управление СКР, возбудить уголовное дело и провести эффективное расследование, написал на своем сайте телеканал "Дождь" 3 июля.

В обращении сказано, что в день гибели Умаева написала своей сестре сообщение с нового номера телефона, что она "уходит", и попросила не сообщать ее номер мужу и свекрови. 20 июня Следком сообщил, что тело девушки эксгумировали, видимых повреждений на нем не обнаружено. Правозащитники указали на то, что в дело вмешался Рамзан Кадыров, а мать погибшей принесла публичные извинения перед ним за то, что "послушала всякие сплетни". "Есть основания полагать, что это было сделано под давлением. Глава республики объявил публично, что, согласно результатам вскрытия, смерть Умаевой М. была ненасильственной. Данные выводы руководителя исполнительной власти опережают заключение судебно-медицинской экспертизы, которая до настоящего времени не завершена. Таким образом, это может оказать давление на экспертов и следствие", - говорится в обращении, которое приводит "Дождь".

С обращением к главе СКР выступили руководители правозащитных и общественных организаций Amnesty International, Human Rights Watch, комитет "Гражданское содействие", "Зона права", "Команда 29", "Мемориал", "Правовая инициатива", центры "Анна", "Сестры", "Насилию.нет", "Общественный Вердикт", Консорциум женских неправительственных объединений, WAVE Network, центр "Китеж", "Сутяжник", Институт права и публичной политики, Women’s perspectives, Stigamot counselling and educational Center for survivors of sexual violence, Equality Now, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, EU-Russia Civil Society Forum, сообщил "Дождь".