Отчет УФАС о борьбе с ценами на бензин вызвал скепсис жителей Северной Осетии

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В Северной Осетии выявлено пять случаев незаконного завышения цен на топливо, рапортовало УФАС. Жители республики, комментируя отчет ведомства в соцсети, сочли число выявленных случаев слишком малым и указали на высокую стоимость горючего на заправках.

Пользователи соцсети усомнились в эффективности работы антимонопольщиков после сообщения о пяти выявленных в Северной Осетии случаях незаконного завышения цен на топливо, указав на более широкий масштаб проблемы и потребовав конкретных мер.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа жители Северной Осетии заявили, что на местных АЗС в течение последней недели цены на бензин оставались примерно на том же уровне. Ранее Росстат заявил о снижении стоимости горючего в ряде регионов.

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Северной Осетии выявили пять случаев незаконного завышения цен на топливо в республике. По каждому из них подготовлены материалы о нарушении законодательства, рапортовало ведомство, сообщение которого 17 августа привел "15-й Регион".

Пост о том, что сотрудники УФАС выявили пять случаев незаконного завышения цен на топливо в Северной Осетии, 17 августа опубликовал Instagram*-паблик chp_vladikavkaz, на который подписаны около 557 тысяч пользователей. На 16.00 мск 18 августа публикация набрала 202 отметки "Нравится" и 118 комментариев.

Часть пользователей сочла число выявленных случаев слишком небольшим. "Только пять?" – спросил пользователь bad_284681.

"А остальные что, смогли обосновать?" – спросил a.alikov_777.

"Пять случаев только? До заявления главы насчёт контроля цен на бензин они с 80–85 до 100 подняли все частники. А на некоторых АЗС бензина редко где встретишь", – указал huga15rio.

Другие участники обсуждения усомнились в эффективности работы антимонопольной службы и поинтересовались, какие меры последуют за выявленными нарушениями. "Не могу понять, чем занимается ФАС?" – задался вопросом kazikkaitmazov.

"Выявили, дальше что? Какие дальнейшие действия", – спросил lalievramin.

"И что? Кто-то что-то сделал? Нет, конечно же!" – написал bitiev001.

Пользователи также указали на конкретные заправки с высокими ценами. "117 рублей на "Барсе", – сообщил пользователь ladiko7777.

"На "Гефесте" 125 рублей за литр на Китайской площади", – написал пользователь naifonovas.

"Кавказский узел" также писал, что ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил направлять в правоохранительные органы информацию о необоснованном завышении цен на бензин, если предупреждения регионального управления ФАС не действуют на владельцев заправок. В отчет на это местные жители заявили, что контролирующие органы должны сами следить за ценами на АЗС, не дожидаясь обращений от населения.