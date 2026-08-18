Пожар произошел в редакции телеканала "Гал-Медиа"

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В Галском районе Абхазии три помещения редакции телеканала "Гал-Медиа" сгорели при пожаре. Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание, телеканал остановил вещание.

О пожаре в редакции "Гал-Медиа" в Галском районе Абхазии сегодня сообщило ИА "Апсныпресс".

Видео, на котором показана редакция телеканала после пожара сегодня опубликовал Instagram*-паблик* chp_abkhazia_official. На кадрах видны обгоревшие помещения, обугленные стены и сгоревшая мебель.

Пожар произошел внезапно, когда высокой нагрузки на электросистему не было, рассказала директор районного телевидения Тея Аршба. "Ребята вернулись со съемки, и наш коллега пошел записывать свой голос. В этот момент произошло воспламенение", – приведены ее слова в текстовом описании публикации.

Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Огонь уничтожил три помещения – монтажную, звукозаписывающую комнату и студию, из которой выходили главные новости.

По версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, отметила Аршба. По ее словам, установленная для предотвращения подобных происшествий защита не сработала.

"МЧС очень быстро приехали, но огонь очень быстро вспыхнул, очень многое сгорело. Что касается ущерба, мы будем все подсчитывать. На данный момент можно сказать, что телеканал будет работать. У нас спасены две камеры, еще одна будет проверяться, в рабочем она состоянии или нет. Также спасен один монтажный стол – ребята сразу кинулись спасать аппаратуру", – рассказала директор "Гал-Медиа".

Уцелевшего оборудования достаточно, чтобы телеканал продолжил работу в соцсетях. Полноценное аналоговое вещание "Гал-Медиа" приостановлено.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии пожары ранее приводили к уничтожению общественно значимых объектов. Так, 21 января 2024 года при пожаре в Центральном выставочном зале в Сухуме были уничтожены более четырех тысяч произведений из собрания Национальной картинной галереи.