Пожар в картинной галерее Сухума потряс жителей Абхазии

22 января 2024, 11:14

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Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуме, уничтоживший более 4000 картин, отражает текущие реалии Абхазии, в которых власти абстрагировались от происходящего в обществе и заняты решением своих проблем, заявили жители республики. Комментаторы в местном паблике подчеркнули, что абхазскому культурному фонду нанесена невосполнимая утрата.

Как информировал "Кавказский узел", 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где на втором этаже расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, при котором было уничтожено более 4000 картин. Местные жители, комментируя это ЧП в соцсети, заявили, что картины хранились в ненадлежащих условиях. МВД Абхазии отметило, что рассматривает поджог как одну из возможных версий возникновения пожара.

Ветеран войны в Абхазии Лариса Хаджимба назвала уничтожение более 4000 тысяч картин при пожаре в Сухуме "культурной трагедией в мире искусства Абхазии". "Завтра могут сгореть музей истории, библиотека и архив, и, судя по ночному пожару, причины могут быть те же. Кого за это накажут по закону? Правильно, никого", – привела 21 января ее слова "Нужная газета" в своем телеграм-канале.

"Не могу дышать, хочется выть и рыдать... Уничтожающий пожар в Национальной картинной галерее Абхазии", – процитировала газета доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Юрия Анчабадзе.

"Мне кажется, мы подошли к черте, и если мы не очнемся, народ не очнется, то сгорит все Абхазское, как сгорели наши картины", – заявил бывший депутат парламента Абхазии Тенгиз Агрба.

"Беспечность и безответственность одних, беспомощность других. Всё это привело к культурной трагедии национального масштаба. У этой трагедии нет границ измерения", – привело издание слова бывшего министра экономики Абхазии Адгура Ардзинбы.

Причиной пожара стало недостаточное внимание властей к проблемам в Абхазии, в том числе – пожарной безопасности Центрального выставочного зала, считает бывший пресс-секретарь посольства Абхазии в Москве Татьяна Гулия. "Так бывает всегда, когда власть видит будущее республики только в привлечении инвестиций, превращая страну в кооператив с идеологией купи-продай. Так бывает всегда, когда граждане, устав уже от всех политиков, презирают власть, но и не верят в оппозицию, просто бездействуют. Так бывает! И народ теряет свое прошлое, теряет духовность. А вместо сгоревших картин остаются художества на заборах и домах", – привела в своем телеграм-канале "Нужная газета" ее слова.

"Очень тяжело! Меня одолевает чувство потери, боль и ощущение безысходности. <…> Я также знаю, кто несет ответственность за то, что произошло сегодня, кто должен ответить за то, что нас лишили огромной части нашей культуры и истории. И вы знаете", – завила бывший омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл.

Ученый Вячеслав Чирикба рассказал, что в 2023 году несколько раз обращался к властям Абхазии с просьбой перенести работы художника Александра Шервашидзе в более безопасное место. "В 2014 году в "хранилище" уже был пожар, и тогда его удалось локализовать. Я прямо сказал, что в следующий раз может не повезти, и мы лишимся нашего сокровища, и что пожар в хранилище – это только вопрос времени. Но ничего сделано не было", – привел 21 января слова Чирикба телеграм-канал "D News Абхазия".

Пост о том, что более 4000 картин уничтожено при пожаре в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, был опубликован 21 января в Instagram*-паблике chp_abkhazia_official, на который подписано около 62,1 тысячи пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 271 отметку "нравится" и 46 комментариев.

"Пожарная безопасность почему не контролировалась, почему меры не принимались? Теперь что делать?" – задалась вопросами liana_liana_kk.

"Восстанавливать будут, и что уже там хранить? И выставлять – ничего же не осталось", – заявил пользователь tutidochiia.

"Уже поздно о чем-то говорить. Очень жаль, что сгорели такие картины... Очень и очень жаль", – подчеркнула verkhovskaiaevelina.

"Теперь поздно об этом говорить. Это все происходит потому, что ни при какой власти этого не могли сделать. Не могли восстановить так, как должно быть? Нет конечно, зачем! Если надо себе в карман положить, это и есть то, с чего нужно начинать в целом. Это культура, память, свобода – вот какое отношение у тех, кто сидит в кожаных креслах", – написал пользователь renatk_.

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