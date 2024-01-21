Следователи рассматривают поджог как версию пожара в картинной галерее Сухума

21 января 2024, 21:56

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Милиция рассматривает поджог как одну из возможных версий возникновения пожара в картинной галерее Союза художников Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", при пожаре в ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, сгорело более 4000 картин. Местные жители, комментируя это ЧП в соцсети, заявили, что картины хранились в ненадлежащих условиях.

"По факту имевшего место в ночь на 21 января 2024 года пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии УВД по городу Сухум осуществляет сбор первичного материала на месте происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03:30. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога", - заявила пресс-служба МВД Абхазии, чье сообщение цитирует ТАСС.

Напомним, сразу после пожара Министерство культуры Абхазии сообщило, что в результате пожара полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих художников Абхазии и России XIX и XX веков.

Абхазское телевидение "Абаза" отменило развлекательные программы.

"В связи с трагедией в Национальной картинной галерее Абхазии и безвозвратной потерей около 4 000 тысяч экспонатов, редакция телекомпании «Абаза-ТВ» отменяет все программы развлекательного характера", - написал гендиректор "Абазы" Руслан Хашигв своем телеграм-канале.

Напомним, в Центральном выставочном зале в Сухуме ранее регулярно проходили выставки картин. В частности, 11 апреля 2022 года открылась выставка картин из частных коллекций. На ней были представлены работы абхазских художников, которые хранятся в частных коллекциях. Были представлены работы Александа Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахия, Арды Инап-ипа и других. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетили более 200 человек.

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