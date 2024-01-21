Более 4000 картин уничтожено при пожаре в Национальной картинной галерее в Сухуме

21 января 2024, 12:02

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При пожаре в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, сгорело более 4000 картин, сообщили сегодня власти Абхазии. Местные жители, комментируя это ЧП в соцсети, заявили, что картины хранились в ненадлежащих условиях.

Как сообщал "Кавказский узел", в Центральном выставочном зале в Сухуме ранее регулярно проходили выставки картин. В частности, 11 апреля 2022 года открылась выставка картин из частных коллекций. На ней были представлены работы абхазских художников, которые хранятся в частных коллекциях. Были представлены работы Александа Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахия, Арды Инап-ипа и других. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетили более 200 человек.

По данным Минкультуры Абхазии, в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, по предварительным данным, сгорело более 4000 картин.

"Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4000 экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", – привело сегодня министерство в своем телеграм-канале слова исполняющей обязанности министра культуры Динары Смыр.

Александр Чачба-Шервашидзе – первый профессиональный абхазский художник, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, отметил сегодня "Интерфакс".

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС в 03.38 (02.38 мск), в тушении огня принимали участие 11 пожарных расчетов, прибывших из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пожар был локализован к 07.00 по местному времени (06.00 мск), сказано в сообщении Минкультуры Абхазии.

По данным МЧС, пожар начался с крыши здания, отметил директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания. "По-видимому, произошло замыкание в электропроводке. Все картины сгорели. Это невосполнимый ущерб для нас", – привело сегодня "Апсныпресс" его слова.

Публикация о пожаре в здании Центрального выставочного зала в Сухуме была размещена сегодня в Instagram-паблике* sputnik_abkhazia, на который подписаны около 121 тысячи пользователей. На 12.00 мск этот пост набрал 379 просмотров и 25 комментариев.

"Сколько лет и в каком ужасающем состоянии там храним наше культурное наследие, ничего не предпринимая, а тут еще и пожар. Больно очень такое видеть", – написал пользователь _studio_colibri_.

"Слов не хватает, ужас! Ну, как так можно? Долго обсуждали эту проблему и не нашли денег на сохранение культурного наследия", – отметил пользователь ardajapua.

"Какая невосполнимая утрата", – подчеркнула nestiknikakvartskhava.

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