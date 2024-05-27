Приговор азербайджанскому оппозиционеру Эльхану Алиеву оставлен в силе

27 мая 2024, 15:03

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Апелляционный суд оставил в силе приговор члену партии Народного фронта Азербайджана Эльхану Алиеву, который проводил сухую голодовку в изоляторе. Алиев в суде заявил, что проглотил батарейку в знак протеста против уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев объявил сухую голодовку в СИЗО, требуя прекратить уголовное преследование. 20 мая, на шестые сутки голодовки, он приостановил акцию протеста после заверений в том, что его апелляционная жалоба на приговор будет рассмотрена объективно. При этом Алиев заявил супруге, что "если его обманут, то он возобновит голодовку и вообще сделает такое, что его найдут там мертвым".

Суд в Баку приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину. 13 мая суд не удовлетворил ходатайство о переводе Алиева под домашний арест.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на приговор Эльхану Алиеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли, наблюдавший за заседанием.

Как и полагал Эльхан, апелляционный суд оставил в силе приговор

"Эльхан Алиев в начале заседания суда сказал, что не верит, что апелляционная инстанция примет справедливое решение и освободит его. Он напомнил, что после предыдущего заседания апелляционного суда он объявил сухую голодовку и держал ее шесть суток. Эльхан сообщил, что прекратил голодовку после уговоров его со стороны должностных лиц СИЗО и обещаний, что он будет освобожден либо путем ожидаемого ко Дню независимости (отмечается 28 мая. – Прим. "Кавказского узла") помилования, либо решение апелляционного суда. В субботу был принят акт о помиловании, но он не коснулся ни Эльхана, ни вообще кого-либо из политзаключенных. Эльхан решил, что его обманули и апелляционный суд также не освободит его. В знак протеста вчера (26 мая) он проглотил батарейку от пульта телевизора в камере СИЗО. К сожалению, как и полагал Эльхан, апелляционный суд оставил в силе приговор", - рассказал представитель партии.

По его словам, Алиев в суде сказал, что его арестовали необоснованно, так как он был лишь посредником в купле-продаже. "Сделка была по обоюдному согласию покупателя и продавца, и покупатель сам брал на себя решение вопроса о получении документа о собственности на недвижимость. Более того, Эльхан несмотря на то, что не был виновен, возместил все-таки ущерб «потерпевшему». И тем не менее, ему назначили реальный срок лишения свободы. Поэтому он разуверился в справедливости и […] сначала проводил сухую голодовку, а сейчас пошел вот на такой шаг", - сказал Мираламли.

Эльхан Алиев был задержан и арестован в июле 2023 года по делу о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка Рамо Шукюрова. Алиев заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

Его не обследовали после того, как он проглотил батарейку

Мираламли отметил, что сегодня в суде Алиев "выглядел нормальным". "Видимо, пока процессы в организме не начались. Но батарейка содержит вредные вещества и может отравить его. Интересно, что ему никакой медицинской помощи не оказано, его не обследовали после того, как он проглотил батарейку", - сказал он.

Адвокат осужденного Немат Керимли подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о решении суда и заявлении Алиева о том, что он проглотил батарейку.

"Очень жаль, что человек был доведен несправедливостью до такого шага. Достоверных доказательств его вины нет. Следствие неправильно квалифицировало его действия как преступные, он был лишь посредником. Ответственность за подлинность документов реализуемого имущества несет продавец. А в этом деле продавцу вынесли условное наказание, а Эльхана отправили на пять лет в тюрьму. Но даже если предположить, что Алиев совершил вменяемые ему действия, то он возместил утверждаемый ущерб потерпевшему. Конечно, юридически это полностью не освобождает обвиняемого от ответственности, но является смягчающим фактором. Законодательство допускает в таких случаях назначать условное наказание. Но увы, Алиеву дали реальный срок. Мы, конечно, подадим кассационную жалобу в Верховный суд. Но его дело имеет политический контекст, и решение об освобождении должно приниматься на государственном уровне", - сказал адвокат.

Суд может удовлетворить требование Эльхана Алиева об освобождении, если на это согласятся власти Азербайджана, объяснили ранее азербайджанские правозащитники.

Всегда внимательный и чуткий Эльхан вдруг стал безразличным ко всему

Супруга осужденного Шахана Алиева сообщила, что сильно встревожена состоянием мужа. "В последние Эльхан уже был полностью отрешенным от всего. В субботу [25 мая] у него был день звонка, но он не позвонил. И это несмотря на то, что у нас ребенок сдавал экзамен. Всегда внимательный и чуткий Эльхан вдруг стал безразличным ко всему. Он мне говорил, что, если после голодовки его обманут, то он «сделает такое, что его найдут там мертвым». Я надеялась, что все-таки в тюрьме не дадут ему [причинить себе вред], там же все охраняется, все под наблюдением, у арестантов нет запрещенных предметов. А он, оказывается, имел план – проглотить батарейку. Мы сильно беспокоимся за Эльхана", - сказала Шахана Алиева корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник суда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении судьи, отметив, что комментариев о происходящем на процессе не предоставляется.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. Дозвониться от отдела общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что в Азербайджане и ранее имели место случаи, когда люди, признанные политзаключенными, проглатывали батарейки. Так, 5 февраля суд в Баку приговорил к лишению свободы блогера Рашада Рамазанова, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков. Подсудимый в знак протеста проглотил батарейку и был госпитализирован. После обследования врачи пришли к мнению, что его здоровье вне опасности.

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