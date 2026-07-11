Открытие пляжей стало драйвером роста спроса на отдых в Анапе

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Число бронирований в Анапе значительно выросло по сравнению с прошлым годом, туроператоры приводят данные от 17 до 129 процентов, при этом открытие пляжей после засыпки привозным песком стало одним из факторов увеличения спроса. Часть туристов приехала из-за сложностей с автомобильным путем в Крым и дефицитом бензины, но перебои с топливом на Кубани создают риски.

Как писал "Кавказский узел", 83 пляжа Анапы открыты, еще 14 проходят проверку, сообщило правительство России. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Спрос на отдых в Анапе вырос

Самым популярным курортом Краснодарского края летом 2026 года стала Анапа, спрос вырос на треть с прошлого года. заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", - приводит егл слова РИА "Новости".

Значительный рост спроса на Анапу среди отдыхающих связан с появлением новых гостиниц, хорошей инфраструктурой и широкими возможностями для детского отдыха, считает он.

До начала лета динамика составляла 45–50% к прошлому году, а в июне количество бронирований увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, заявил Вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Более чем двукратную динамику – 129% – в летний период фиксируют и в «Русском Экспрессе», но с оговоркой: столь высокий процент получен на фоне почти полного отсутствия заявок в начале прошлого сезона, так что речь скорее об активном восстановлении спроса, чем о буме продаж. В «Интуристе» говорят о плавном, но уверенном приросте в 25%, прогнозируя пик спроса во второй половине июля. Национальный туроператор АЛЕАН сообщает о росте количества бронирований на 36% на заезды июля и августа, пишет "Вестник АТОР".

Качество песка на анапском пляже обеспокоило пользователей Telegram На пляже "Кавказ", где недавно завершена отсыпка новым песком, сильные волны обнажают похожие на обломки бетона твердые куски.

Сообщения о готовности оборудованных зон купания быстро сказываются на бронированиях – туристы внимательно следят за новостной повесткой, уверены в АЛЕАН.

По данным туроператоров, при средней загрузке отелей Анапы в 60% системного дефицита мест не наблюдается. При этом, как отмечают в АЛЕАН, наибольшим спросом пользуются гостиницы, работающие по системе «все включено», тогда как гостевые дома и эконом-сегмент демонстрируют нестабильную загрузку и вынуждены активнее корректировать цены, чтобы привлечь гостей.

Даже при активном спросе, по данным «Дельфина», на начало августа доступны для бронирования 120 из 140 объектов – 85% номерного фонда курорта остается открытым. Приостановки продаж (стоп-сейлы) носят единичный характер и приходятся в первую очередь на семейные номера, апартаменты и коннекты, рассчитанные на размещение большим составом.

Руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру", член Российского союза туриндустрии) Сергей Васин напротив указал, что есть остановка бронирования в ряде отелей на некоторые летние даты из-за максимальной загрузки, пишет ТАСС.

"Увеличение уровня спроса на туры в Анапу на высокий сезон 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет примерно 17%. На отдельные даты уже фиксируются стоп-сейлы, но о системном дефиците номеров говорить пока рано", - сказал он.

Основными стимулами роста спроса стали открытие пляжей и установившаяся летняя погода. Также привлекает огромный выбор отелей, работающих не только по системе "все включено", но и "ультра все включено".

Дефицит топлива сказался на турпотоке

Отдельный фактор – перебои с топливом в Крыму. Часть туристов, планировавших поездку на полуостров, переориентировалась на Краснодарский край. Оценки масштаба перетока разнятся: в «Мультитуре» говорят о 20% перебронирований в пользу Анапы, в АЛЕАН – о 50% в пользу Кубани и Абхазии в целом. В «Интуристе» подчеркивают: основным бенефициаром крымского кризиса стала не Анапа, а Геленджик – именно туда ушла значительная часть туристов. Сама же Анапа, по их оценкам, получила лишь около 10% перебронирований.

Но проблемы с топливом вышли за пределы полуострова и создали риски для автотуристов по всему югу. Как отмечают в «Интуристе», многие туристы традиционно планировали автопутешествия, и сейчас логистика поездки на автомобиле становится для них серьезным вызовом вне зависимости от направления.

Цены в Анапе выросли незначительно

Рост загрузки анапских отелей не привел к взвинчиванию тарифов. Отельеры Анапы придерживаются сдержанной ценовой политики, стремясь вернуть лояльность гостей. Сергей Ромашкин оценивает средний рост цен год к году всего в 3–4%. В «Интуристе» и Let's Fly говорят о сопоставимых цифрах – 5–7%.

По его словам, цены на размещение в отелях Анапы летом 2026 года выросли в среднем на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. С ростом загрузки и приближением высокого сезона цены постепенно увеличиваются, при этом каждый отель применяет индивидуальную стратегию.

Блогеры подтвердили увеличение числа туристов

О росте числа туристов на пляже пишет в своем Telegram-канале Макс Анапский. "Отдыхающих сильно прибавилось, сезон попёр!", - написал он.

Юрий Озаровский опубликовал фото с пляжа на улице Светлая в Витязево.

"Людей тут больше всего, несмотря на то, что снимал утром, ещё не пик", - прокомментировал он снимки.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".