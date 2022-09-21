Участники акции протеста против мобилизации задержаны в Краснодаре

21 сентября 2022, 21:26

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14 человек задержаны на акции протеста против частичной мобилизации в Краснодаре, известны имена 11 из них, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По данным адвоката Михаила Беньяша, задержаны не менее 23 участников акции.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин объявил сегодня, что подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Он пояснил, что в рамках частичной мобилизации призыву подлежат только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу "в количестве и в сроки, которые определяются министерством обороны".

В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова - это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

В Краснодаре начались задержания участников акции протеса против частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал движения "Весна". В нем было опубликовано видео, как силовики ведут к автобусу трех человек.

Задержания начались сразу после указания полицейских "расходиться", сообщил Telegram-канал "Протокол".

По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо"* к 21.00 мск известно о 14 задержанных в Краснодаре. в РВД Западного округа доставлен Ярослав Наумков. В отдел полиции Центрального округа доставлены 13 человек. среди них 10 человек, имена которых известны - Елена Флоринская, Анастасия Дубовая, Виталий Дубовиков, Станислав Чигрин, Илья Андреев, Михаил Дижечко, Мстислав Рыжов, Владислав Бездоля, Павел Бездоля, Роман Шмелёв. говорится в сообщении на сайте проекта.

Также в Telegram-канале проекта сообщается, что в Краснодаре сломался автозак с задержанными в ходе акции. Как следует из видео, шесть силовиков смотрят. как один пытается ремонтировать транспортное средство.

Нна акции протеста в Краснодаре задержаны 23 человека. сообщил адвокат Михаил Беньяш в своем Telegram-канале.

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