Неизвестные подожгли администрацию в Камышине

23 сентября 2022, 09:40

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Сегодня утром в здании администрации Камышина был брошен горящий предмет.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 15 мая житель Волгоградской области Денис Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно в помещение военкомата Советского района Волгограда, в результате чего произошло возгорание. Денис Сердюк был арестован на два месяца, он обвиняется в хулиганстве и уничтожении чужого имущества.

В утренние часы неустановленными лицами в здание администрации был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб, говорится в сообщении, опубликованном в официальном ТГ-канале администрации города.

Вызов поступил около 03.31 мск, на место выехали пожарные расчеты, однако возгорание было потушено до приезда пожарных, со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по Волгоградской области сообщает издание v1.

Напомним также, что в ночь с 13 на 14 мая неизвестный бросил в стену военного комиссариата в Гуково Ростовской области бутылку с "коктейлем Молотова" и скрылся.

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