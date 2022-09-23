Табличка при входе в администрацию Камышина. Фото https://v102.ru/news/111578.html

23 сентября 2022, 09:40

Неизвестные подожгли администрацию в Камышине

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Сегодня утром в здании администрации Камышина был брошен горящий предмет. 

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 15 мая житель Волгоградской области Денис Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через окно в помещение военкомата Советского района Волгограда, в результате чего произошло возгорание. Денис Сердюк был арестован на два месяца, он обвиняется в хулиганстве и уничтожении чужого имущества. 

В утренние часы неустановленными лицами в здание администрации был брошен зажигательный предмет. В результате зданию причинён незначительный ущерб, говорится в сообщении, опубликованном в официальном ТГ-канале администрации города. 

 Вызов поступил около 03.31 мск, на место выехали пожарные расчеты, однако возгорание было потушено до приезда пожарных, со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по Волгоградской области сообщает издание v1.

Напомним также, что в ночь с 13 на 14 мая неизвестный бросил в стену военного комиссариата в Гуково Ростовской области бутылку с "коктейлем Молотова" и скрылся.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"ФСБ рапортовала о задержании экстремистов в Волгоградской области", "Мотивом поджога в дагестанском селе названа неприязнь к силовикам", "Житель Волгоградской области задержан за попытку поджога здания ФСБ в Краснодаре"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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